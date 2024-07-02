طيران الإمارات تستضيف المعمرة الجزائرية في الدرجة الأولى

ولدت رشيدة في الجزائر عام 1923، وكانت أول رحلة جوية لرشيدة إلى باريس عندما كان عمرها 21 عاماً، ولا تزال من عشاق السفر، وتفضل السفر مع طيران الإمارات لما تقدمه من تجربة وخدمات مميزة على متن الطائرة، والاهتمام الدائم براحة العملاء على الأرض وفي الجو.