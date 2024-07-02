طيران الإمارات تستضيف المعمرة الجزائرية في الدرجة الأولى
كانت رشيدة سماتي التي تبلغ من العمر 101 عاماً والتي تسافر كثيراً على موعد مع مفاجأة عندما صعدت على متن رحلتها على طيران الإمارات إلى الجزائر في نهاية الأسبوع الماضي، فلم تحظ هذه الزبونة بترحيب حار فحسب، بل حصلت أيضاً على ترقية إلى الدرجة الأولى.
وقد قامت شركة الطيران بتوفير جميع وسائل الراحة للمسافرة المسنة بمجرد وصولها إلى المطار.
تم نقل المواطنة الجزائرية بسرعة عبر المطار، كما تم اصطحابها إلى صالة الدرجة الأولى حيث تمكنت من الاسترخاء قبل صعودها إلى طائرتها.
وعندما صعدت على متن الطائرة، بذل الطاقم قصارى جهدهم لجعل الرحلة مريحة ولا تنسى بالنسبة لها.
وقالت رشيدة إنها تخطط لزيارة الإمارات بشكل متكرر مع طيران الإمارات باعتبارها شركة الطيران المفضلة لديها.
وأعربت المواطنة الجزائرية عن تقديرها لكل من ساهم في تسهيل تجربة سفرها في كل مراحلها: "لقد حظيت بتجربة رائعة في رحلتي على متن طيران الإمارات إلى دبي، وكان طاقم الطائرة لطيفاً ومتعاوناً للغاية. أتطلع إلى العودة إلى الجزائر على متن طيران الإمارات وتجربة الدرجة الأولى، وأنا ممتنة جداً للترحيب الحار الذي تلقيته من الجميع."
وكانت رشيدة مسافرة إلى الجزائر مع طيران الإمارات بعد زيارة بعض من أفراد عائلتها وأصدقائها في دبي، و كانت تلك زيارتها الثالثة للمدينة، وتعتبرها إحدى الوجهات المفضلة لديها لسهولة الوصول إليها ولتميّزها بالرعاية الطبية بالإضافة لوجود المعالم النابضة بالحياة.
ولدت رشيدة في الجزائر عام 1923، وكانت أول رحلة جوية لرشيدة إلى باريس عندما كان عمرها 21 عاماً، ولا تزال من عشاق السفر، وتفضل السفر مع طيران الإمارات لما تقدمه من تجربة وخدمات مميزة على متن الطائرة، والاهتمام الدائم براحة العملاء على الأرض وفي الجو.