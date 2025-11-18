طيران الإمارات تستثمر 12 مليار دولار في مطار آل مكتوم الجديد

ستستثمر طيران الإمارات ما بين 10-12 مليار دولار (36.7-44 مليار درهم) في مطار آل مكتوم الدولي، حسبما صرّح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات.
وقال سموه خلال تفاعله مع وسائل الإعلام المحلية والدولية في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025، إنه واثق من أنه "لن تكون هناك مشكلة" فيما يتعلق بتمويل الانتقال من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي بحلول عام 2032.
سيتم نقل جميع العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC) في أوائل العقد 2030. ستعمل مبنى الركاب الجديد الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم على رفع الطاقة الاستيعابية للركاب إلى 260 مليونًا سنويًا و"استيعاب" عمليات مطار دبي الدولي بالكامل.
خلال اليومين الأولين من المعرض الجوي، قدمت شركتا الطيران في دبي، وهما "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، طلبيات لدى مصنعي الطائرات الأمريكيين والأوروبيين لـ 215 طائرة من طراز بوينج وإيرباص بقيمة 227.5 مليار درهم.
وأضاف الشيخ أحمد أن الاستثمار الذي تم الإعلان عنه سابقًا بقيمة 40 مليار دولار يستثني استثمارات البنية التحتية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وقال: "على سبيل المثال، ستنفق طيران الإمارات حوالي 10 إلى 12 مليار دولار علاوة على العديد من أصحاب المصلحة الآخرين ضمن المشروع. نحن بحاجة إلى منشأة تموين، والكثير من حظائر المرافق".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت "UK Export Finance" عن خطة لاستثمار 3.5 مليار دولار في "دبي ورلد سنترال"، لتصبح أول مستثمر أجنبي في توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC).
ورحب سموه بالاستثمار الذي قامت به الشركة البريطانية. ورداً على سؤال حول اللجوء إلى سوق رأس المال لتمويل التوسع، قال رئيس طيران الإمارات إن المجموعة لديها "احتياطي جيد جداً" وتدفق نقدي. وأضاف: "أنا واثق جداً من أنه لن تكون لدينا أية مشاكل".
خلال التفاعل الإعلامي، قال سموه إن الحجوزات المستقبلية من الآن وحتى ديسمبر تبدو "ممتازة". وقال: "نحن لا نتحدث عن الدرجة الاقتصادية فحسب، بل عن جميع الدرجات - الأولى ورجال الأعمال وحتى الدرجة الاقتصادية الممتازة.
وأضاف على هذا المستوى، نحقق عائداً جيداً، ومن المفترض أن يكون عاماً ممتازاً"، رافضاً القول بأنه عام قياسي آخر لأن العوامل الخارجية يمكن أن تؤثر على النتائج. وأضاف: "نحن نعمل في مجال تجاري صعب للغاية نتعامل معه".
أعلنت مجموعة الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر عن أرباح قياسية قبل الضريبة بلغت 12.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025-26، مما يجعله العام الرابع على التوالي من الربحية القياسية لفترة الإبلاغ نصف السنوية.
وسجلت أرباح طيران الإمارات قبل الضريبة للنصف الأول من عام 2025-26 رقماً قياسياً جديداً بلغ 11.4 مليار درهم، مقارنة بـ 9.7 مليار درهم العام الماضي. وبلغ صافي أرباح طيران الإمارات بعد الضريبة 9.9 مليار درهم، بزيادة 13% عن العام الماضي.