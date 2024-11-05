طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى إدنبرة

وستكمل الخدمة اليومية رحلات الشركة اليومية الحالية إلى غلاسكو باستخدام طائرة A380، حيث توفر للعملاء 14 رحلة أسبوعية من وإلى البلاد، وفقًا لشركة الطيران التي أضافت أن إدنبرة هي وجهتها الثامنة في المملكة المتحدة.