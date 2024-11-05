طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى إدنبرة
أعلنت طيران الإمارات، الثلاثاء، استئناف رحلاتها إلى إدنبرة، حيث هبطت طائرة بوينج 777 في العاصمة الاسكتلندية لأول مرة منذ عام 2020.
وستكمل الخدمة اليومية رحلات الشركة اليومية الحالية إلى غلاسكو باستخدام طائرة A380، حيث توفر للعملاء 14 رحلة أسبوعية من وإلى البلاد، وفقًا لشركة الطيران التي أضافت أن إدنبرة هي وجهتها الثامنة في المملكة المتحدة.
وتغادر رحلة طيران الإمارات اليومية إلى إدنبرة دبي في الساعة 2.50 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتصل إلى إدنبرة في الساعة 7.05 مساءً. وتغادر رحلة العودة إدنبرة في الساعة 8.40 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 08.05 صباحًا.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "يتطلع العملاء الاسكتلنديون إلى تجربة سفر متميزة على متن طائراتنا، بداية بطائرات بوينج 777 قبل وصول طائراتنا إيرباص A350 التي طال انتظارها. ومع 14 رحلة أسبوعية من وإلى اسكتلندا، يمكن للمسافرين الآن الاتصال بسهولة بوجهات سفر طويلة المدى شهيرة مثل تايلاند وأستراليا وبالطبع مدينة دبي النابضة بالحياة".
وقالت طيران الإمارات في بيان إنها ستلعب دوراً حاسماً في تعزيز السياحة في اسكتلندا. وأضافت: "وفقًا لهيئة السياحة الاسكتلندية، استقبلت البلاد أربعة ملايين زائر دولي في عام 2023 - بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بعام 2022، مما ساهم بمبلغ 3.59 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد".
وستساهم رحلات طيران الإمارات اليومية إلى إدنبرة أيضاً في تعزيز طاقة الشحن وتمكين الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، من نقل 16 طناً من البضائع على كل رحلة، ما يدعم الشركات المحلية ويحسن الروابط التجارية مع الأسواق العالمية.
وتخدم طيران الإمارات مائة وثلاث وثلاثون رحلة أسبوعيا إلى ثماني بوابات في المملكة المتحدة، بما في ذلك مطار لندن هيثرو، ومطار لندن جاتويك، ومطار لندن ستانستد، ومانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وجلاسكو - باستخدام أسطول من طائرات الإمارات A380 وبوينج 777.