طيران الإمارات تحذر: 4.8 مليون مسافر متوقعون في مطار دبي الدولي ديسمبر المقبل

تحث طيران الإمارات المسافرين على التخطيط المسبق لتوقع ازدحام مروري وبشري كثيف في مطار دبي الدولي (DXB) في شهر ديسمبر. مع بدء موسم الذروة السياحية، والعطلات المدرسية في دبي، والعديد من الفعاليات المحلية، وتتوقع أن يغادر أكثر من 2.3 مليون مسافر من الإمارة وأن يصل إليها 2.5 مليون مسافر طوال الشهر.
يجب على المسافرين الاستعداد لمواقف سيارات أكثر ازدحاماً، وحركة مرور إضافية في الطريق إلى المطار، وصالة سفر مزدحمة خلال موسم الأعياد. لتجنب التأخير، يُنصح المسافرون بالوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة، وإنهاء إجراءات الجوازات قبل ساعة ونصف، والوصول إلى بوابة الصعود قبل ساعة من موعد الرحلة.
في ضوء التغييرات الأخيرة في القواعد، يجب عليهم أيضاً التأكد من أن أمتعتهم تتوافق مع لوائح طيران الإمارات المحدثة، بما في ذلك القيود المفروضة على بنوك الطاقة، والحقائب الذكية، والسجائر الإلكترونية. يجب حفظ بنوك الطاقة التي تقل عن 100 واط في حقائب اليد، بينما يجب أن تحتوي الحقائب الذكية على بطاريات قابلة للإزالة وأن تكون مطفأة.
لجعل السفر أكثر سلاسة، تشجع طيران الإمارات المسافرين على إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت من خلال تطبيق طيران الإمارات أو الموقع الإلكتروني قبل 48 ساعة من المغادرة. يتيح التطبيق أيضاً للمستخدمين الوصول إلى بطاقات الصعود الرقمية، والتسجيل في مسارات المطار البيومترية، واختيار الوجبات، والتخطيط للترفيه على متن الطائرة.
يمكن للمسافرين أيضاً تجاوز طوابير المطار باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر في مدينة طيران الإمارات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو موقع عجمان الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وهي متاحة من 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل رحلتهم، وتسليم الأمتعة مسبقاً. أولئك الذين يقومون بإنهاء إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي بين 15 ديسمبر و 15 يناير سيكسبون أيضاً 2,500 ميل من أميال سكاي واردز لكل منهم - مما يعني أن عائلة مكونة من أربعة أفراد يمكنها جمع 10,000 ميل. تتوفر مواقف مجانية للسيارات، وتم تمديد ساعات عمل المكان حتى منتصف الليل خلال فترة الذروة هذه.
لمزيد من الراحة، يمكن للمسافرين المغادرين من دبي تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة التي تسبق رحلتهم مجاناً. يمكن للمسافرين الذين يغادرون من دبي إنهاء إجراءات السفر مبكراً وتسليم حقائبهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة من المغادرة إذا كانت الرحلة متجهة إلى الولايات المتحدة. بعد ذلك، ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة الجوازات في المطار.
تقدم طيران الإمارات أيضاً "خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية" في دبي والشارقة، حيث يقوم وكلاء بإكمال إجراءات السفر وتحصيل الأمتعة مباشرة من منزل المسافر، أو فندقه، أو مكتبه. وهذا يسمح للمسافرين بالوصول إلى المطار في وقت لاحق بحقيبة يد فقط. يجب حجز الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من المغادرة وهي مجانية لركاب الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز البلاتينيين.