طيران الإمارات تحذر: 4.8 مليون مسافر متوقعون في مطار دبي الدولي ديسمبر المقبل

لمزيد من الراحة، يمكن للمسافرين المغادرين من دبي تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة التي تسبق رحلتهم مجاناً. يمكن للمسافرين الذين يغادرون من دبي إنهاء إجراءات السفر مبكراً وتسليم حقائبهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة من المغادرة إذا كانت الرحلة متجهة إلى الولايات المتحدة. بعد ذلك، ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة الجوازات في المطار.