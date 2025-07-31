طيران الإمارات تُحذر من إعلانات وهمية على وسائل التواصل وتُعلق إعلاناتها لحماية العملاء

علق الناقل الوطني لدبي، طيران الإمارات، إعلاناته عبر الإنترنت مؤقتاً وأصدر تحذيراً ينبه المسافرين إلى توخي الحذر من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي "المُضللة" التي تبيع "تذاكر مزيفة".

وجاء في بيان أصدرته الشركة لعملائها يوم الأربعاء: "نحن على دراية بالإعلانات الاحتيالية التي تنتشر حالياً عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. هذا إشعار هام لتنبيهكم بشأن هذه الإعلانات الخادعة التي توجه المستخدمين لشراء تذاكر مزيفة، أو مشاركة معلومات شخصية، أو النقر على روابط ضارة. غالباً ما تنتحل هذه الإعلانات موقع طيران الإمارات الرسمي - باستخدام روابط مشابهة، ومرئيات تحمل العلامة التجارية، وعلامات تجارية غير مصرح بها."

تُعد طيران الإمارات واحدة من أكثر الشركات جاذبية للتوظيف، وهي أيضاً الخيار الأفضل للمسافرين بفضل خدماتها العالمية المستوى.

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تعليق الإعلانات لحماية العملاء

قالت شركة الطيران الأكثر ربحية في العالم إنها علقت جميع إعلاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتاً لحماية عملائها.

وأفادت في بيان لها: "لحماية عملائنا والحفاظ على نزاهة علامتنا التجارية، علقت طيران الإمارات مؤقتاً جميع الإعلانات على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتعاون بنشاط مع مزودي المنصات لتحديد وإزالة هذه الإعلانات الاحتيالية بسرعة، وغالباً في غضون دقائق من ظهورها."

وأضافت: "سلامتكم هي أولويتنا القصوى. نشجعكم بقوة على البقاء في حالة تأهب والتحقق بعناية من أي محتوى مشبوه."

كما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في يوليو، أن شركة بيعت مئات تذاكر الطيران قبل أن تختفي.

في العديد من الحالات السابقة، أطلقت مواقع وهمية حملات لتقديم تذاكر مجانية من طيران الإمارات، وهو ما نفته الشركة وحذرت العملاء من استقاء المعلومات فقط من موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.