طيران الإمارات تحدّث سياسة أميال "سكاي واردز" الأطفال دون الثامنة

لم يعد الركاب الذين تبلغ أعمارهم ثمانية أعوام فما دون مؤهلين للحصول على مكافآت الكلاسيك في الدرجة الأولى أو مكافآت الترقية، وفقاً لسياسة أميال سكاي واردز الجديدة من طيران الإمارات.
في إطار برنامج مكافآت الكلاسيك، يمكن للمسافرين استخدام أميال سكاي واردز لحجز رحلات إلى أي وجهة لطيران الإمارات أو فلاي دبي وفي أي درجة سفر. تبدأ مكافآت الكلاسيك من 5,000 ميل، ويستطيع المسافرون دفع كامل تكلفة التذكرة باستخدام الأميال (باستثناء الضرائب). كما يمكنهم أيضاً اختيار أسعار "سيفر" أو "فلكس بلاس" ضمن برنامج الولاء "كلاسيك ريواردز".
في إطار مكافآت الترقية، يمكن للمسافرين استخدام أميال سكاي واردز للترقية إلى درجة أعلى. وتبدأ الترقية من 7,020 ميل فقط، وحتى في اللحظة الأخيرة من خلال الترقيات الفورية عند تسجيل الوصول وعلى متن الطائرة. ويُطلب من الركاب تسجيل الدخول إلى حساب "سكاي واردز" الخاص بهم قبل البحث عن الرحلات للاستفادة من عروض الترقية الحصرية باستخدام الأميال.
وقد يؤثر هذا التحديث الجديد للسياسة المتعلقة بالأطفال دون سن الثامنة فقط على أولئك المسافرين الذين يستخدمون الأميال لترقية أطفالهم إلى الدرجة الأولى. ولا يزال لدى الوالدين خيار شراء تذاكر الدرجة الأولى لأطفالهم باستخدام المال أو البطاقات المصرفية.
يعد برنامج سكاي واردز، الذي يضم أكثر من 35 مليون عضو، أحد أكبر برامج الولاء لشركات الطيران في العالم.
كما تُسجل الشركة سبعة أعضاء جدد في برنامج الولاء الخاص بها كل دقيقة. ويتم مكافأة راكب واحد بترقية كل دقيقة، بينما تتم 100,000 معاملة لكسب الأميال يومياً.
وتُعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث نقلت 53.7 مليون مسافر في 2024-2025، بزيادة نسبتها 3 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفعت سعة المقاعد بنسبة 4 في المئة خلال عام 2024-2025.