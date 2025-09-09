طيران الإمارات تحدّث سياسة أميال "سكاي واردز" الأطفال دون الثامنة

في إطار مكافآت الترقية، يمكن للمسافرين استخدام أميال سكاي واردز للترقية إلى درجة أعلى. وتبدأ الترقية من 7,020 ميل فقط، وحتى في اللحظة الأخيرة من خلال الترقيات الفورية عند تسجيل الوصول وعلى متن الطائرة. ويُطلب من الركاب تسجيل الدخول إلى حساب "سكاي واردز" الخاص بهم قبل البحث عن الرحلات للاستفادة من عروض الترقية الحصرية باستخدام الأميال.