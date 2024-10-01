طيران الإمارات تبدأ تشغيل بوينج 777 المجددة إلى الرياض

وستبدأ طيران الإمارات تشغيل رحلاتها اليومية على متن الطائرة التي تم تجديدها حديثاً، حيث تغادر دبي في الساعة 7.10 صباحاً، وتصل إلى الرياض في الساعة 8.05 صباحاً. وبالنسبة لرحلة العودة، فستغادر العاصمة السعودية في الساعة 9.40 صباحاً يومياً، وتصل إلى دبي في الساعة 12.35 ظهراً.