طيران الإمارات تبدأ تشغيل بوينج 777 المجددة إلى الرياض
بدأت طيران الإمارات تسيير طائرتها بوينج 777 المجددة حديثاً إلى الرياض كأول وجهة لها في دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر.
وستبدأ طيران الإمارات تشغيل رحلاتها اليومية على متن الطائرة التي تم تجديدها حديثاً، حيث تغادر دبي في الساعة 7.10 صباحاً، وتصل إلى الرياض في الساعة 8.05 صباحاً. وبالنسبة لرحلة العودة، فستغادر العاصمة السعودية في الساعة 9.40 صباحاً يومياً، وتصل إلى دبي في الساعة 12.35 ظهراً.
وتسيّر طيران الإمارات حالياً 72 رحلة أسبوعياً إلى جميع بواباتها الأربع في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك 3 رحلات يومية إلى الرياض، على أسطول من طائرات بوينج 777 وإيرباص A380.
ومع قائمة موسعة من المدن التي تخدمها طائرات بوينج 777 وإيرباص A380 المجددة، تخطط شركة الطيران أيضاً لخدمة 28 مدينة بالدرجة الاقتصادية المميزة بحلول نهاية هذا العام.
حتى الآن، تم تجديد 25 طائرة، ومن المقرر أن تخضع 17 طائرة أخرى لعملية تجديد شامل بحلول ديسمبر 2024.
يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أو من خلال وكلاء السفر مباشرة أو عبر الإنترنت.
الميزات الجديدة
توفر طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات ذات الأربع درجات 24 مقعداً في الدرجة الاقتصادية المميزة. تم ترتيب المقاعد وفقاً لترتيب 2-4-2 مع مساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات لمزيد من الراحة والمساحة.
وسيصل عدد أسطول طائرات طيران الإمارات المجهزة بالدرجة الاقتصادية المميزة إلى 48 طائرة بحلول نهاية العام الجاري، وستخدم 27 وجهة بما في ذلك دبي، باستخدام أسطول طيران الإمارات من طائرات بوينج 777 وإيرباص A380 وإيرباص A350.
تحتوي مقصورة الدرجة الاقتصادية المحدثة على 256 مقعداً مريحاً مع مساند رأس جلدية يمكن تعديلها عمودياً.
وفي الوقت نفسه، توفر مقصورة رجال الأعمال المحدثة مزيداً من الخصوصية، مع 38 مقعداً واسعاً بترتيب 1-2-1، وإمكانية الوصول المباشر إلى الممر، وميني بار، ومنافذ شحن متعددة، من بين ميزات مدروسة أخرى.