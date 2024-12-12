طيران الإمارات: بروتوكولات جديدة لمكافحة تهريب جلود الحمير

وقد طبقت طيران الإمارات بالفعل حظراً على نقل جلود الحمير. ففي فبراير/شباط من هذا العام، أقر رؤساء الدول الأفريقية وقفاً قارياً شاملاً لذبح الحمير من أجل الحصول على جلودها في القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي. وفي غضون أيام من قرار الاتحاد الأفريقي، وسعت طيران الإمارات نطاق سياستها القائمة على عدم التسامح مطلقاً مع نقل الأنواع المحظورة وجوائز الصيد وغيرها من المنتجات المرتبطة بها، لتشمل جلود الحمير وأجزاءها.