طيران الإمارات: الرحلات من وإلى طهران معلقة حتى 5 يوليو

أعلنت طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر شركة طيران دولية في العالم، عن استئناف رحلاتها إلى بغداد يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، وإلى البصرة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025. وسيتم قبول العملاء الذين يربطون دبي بالعراق للسفر في نقطة انطلاقهم.