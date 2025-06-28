طيران الإمارات: الرحلات من وإلى طهران معلقة حتى 5 يوليو

قالت شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لدبي، يوم السبت، إن رحلاتها من وإلى طهران في إيران ستظل معلقة حتى 5 يوليو/تموز 2025.
ويأتي القرار في الوقت الذي يظل فيه المجال الجوي الإيراني مغلقا أمام شركات الطيران على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعقب صراعا استمر 12 يوما بين البلدين.
استأنفت معظم شركات الطيران الإماراتية عملياتها حسب الجدول الزمني الذي كان مقررا قبل الحرب الجوية.
وقال موقع Flightradar24: "إن مسارات الطيران تعود إلى وضعها الطبيعي تقريبا في الشرق الأوسط" بعد القنابل والصواريخ. وأظهرت البيانات أن شركات الطيران تتجنب أيضا المجال الجوي السوري بسبب التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
أعلنت طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر شركة طيران دولية في العالم، عن استئناف رحلاتها إلى بغداد يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، وإلى البصرة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025. وسيتم قبول العملاء الذين يربطون دبي بالعراق للسفر في نقطة انطلاقهم.
وأضافت الشركة أن العملاء الذين يتصلون عبر دبي بوجهات نهائية في إيران لن يُسمح لهم بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة إنه "يجب على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال بوكالة السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز".
وأضافت الشركة "إن سلامة ركابنا وموظفينا وعملياتنا ستظل دائمًا على رأس أولوياتنا".