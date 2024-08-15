طيار شاب يجوب العالم لجمع مليون دولار لمكافحة السرطان
بالنسبة "لإيثان جو" البالغ من العمر 19 عاماً، فإن الطيران ليس مجرد شغف - بل هو مهمة. هذا الطيار الأمريكي الآسيوي الشاب يوجه حبه للطيران إلى قضية نبيلة: جمع الأموال لأبحاث سرطان الأطفال وعلاج محاربي سرطان الثدي الكبير.
يحاول جو تسجيل رقم قياسي عالمي بأن يصبح أصغر شخص يطير منفرداً إلى جميع القارات السبع في طائرة صغيرة. وبالإضافة إلى الفوز باللقب، يريد جمع مليون دولار من خلال زيارة المستشفيات والالتقاء بالمرضى الشباب في كل دولة تقريباً يزورها.
"أهدف إلى استغلال كل فرصة لزيادة الوعي بسرطان الأطفال وضرورة زيادة جهود البحث لإيجاد طرق الوقاية والعلاج. لا ينبغي أن يعاني الأطفال من السرطان"، قال جو.
"لقد أخذتني هذه الرحلة إلى العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم حتى الآن. ما تعلمته هو أن الناس طيبون حقًا في كل مكان وكل شخص أقابله يريد أن يجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه. إنهم جميعاً يحاولون في حدود قدراتهم، وبالتعاون يمكننا أن نصنع العجائب"، كما قال.
ويتواجد المراهق حالياً في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كجزء من حملته الطموحة لجمع التبرعات. وستكون وجهته التالية الدوحة بقطر، حيث سيتوقف لفترة وجيزة قبل أن يهبط في دبي في 19 أغسطس.
وقال "لقد كانت الضيافة في الرياض أكثر من رائعة، لقد أثر فيّ دفء ولطف الناس هنا حقاً".
والآن يتطلع إلى زيارة دبي. وقال جو: "آمل أن أتواصل مع شعب الإمارات العربية المتحدة، الذي سمعت أنه ودود ومتعاون بنفس القدر".
الرحلة الملحمية
وبعد إقلاعه من جنيف بسويسرا، خطط لسلسلة من التوقفات في نحو 60 دولة خلال 150 يوما، وهي الرحلة التي امتدت لأكثر من 80 ألف كيلومتر. وشملت توقفاته دولا مثل مصر والمملكة العربية السعودية والهند واليابان، قبل عبور شمال المحيط الهادئ إلى ألاسكا، ثم الاستمرار عبر كندا والولايات المتحدة، وأخيرا الوصول إلى أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية.
أثناء طيرانه بطائرة سيسنا 182 معدلة، اتخذ جيو إجراءات استثنائية لضمان سلامته، مثل إزالة المقاعد الخلفية لاستيعاب خزان وقود إضافي، مما يسمح له بالبقاء في الهواء لمدة تصل إلى 17 ساعة في المرة الواحدة.
وقال جوو الذي يحافظ على اتصال عبر الأقمار الصناعية بفريقه الأرضي ولديه ثلاثة أجهزة إرسال لتحديد المواقع في حالات الطوارئ على متن الطائرة: "كانت أقصى مدة قضيتها في الجو ثماني ساعات من كندا إلى الساحل الغربي لجرينلاند. لكنها ستكون رحلة مدتها 15 ساعة ممتدة من اليابان إلى ألاسكا، وهو ما أتطلع إليه".
بدأ شغف المراهق بالطيران في سن الثالثة عشرة، وبحلول سن السابعة عشرة كان قد حصل بالفعل على رخصة طيار خاص، حيث جمع أكثر من 700 ساعة طيران.
مصدر إلهامه
اكتسبت مهمة جو معنى أعمق عندما تم تشخيص إصابة ابن عمه بالسرطان، مما ألهمه لاستخدام رحلته لزيادة الوعي وجمع الأموال لمكافحة هذا المرض المدمر.
"لقد عانى ابن عمي من سرطان الدم عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا. وعندما علمت بالأمر، فكرت في إحداث فرق وتحدثت إلى والديّ حول خطتي للقيام برحلة منفردة حول العالم لجمع الأموال"، كما قال جو.
وأضافت جو: "لم أحصل على إذن والدتي واستغرق الأمر ست سنوات لإقناعها. لكن والدي كان داعمًا للغاية".
ومن خلال هذا المسعى، يأمل الطيار المراهق ليس فقط في تسجيل رقم قياسي عالمي، بل أيضًا في إحداث تأثير دائم في مكافحة سرطان الأطفال.