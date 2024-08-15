طيار شاب يجوب العالم لجمع مليون دولار لمكافحة السرطان

"لقد أخذتني هذه الرحلة إلى العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم حتى الآن. ما تعلمته هو أن الناس طيبون حقًا في كل مكان وكل شخص أقابله يريد أن يجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه. إنهم جميعاً يحاولون في حدود قدراتهم، وبالتعاون يمكننا أن نصنع العجائب"، كما قال.