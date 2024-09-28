طيار إماراتي يروي تجربته في محاكاة العيش على المريخ

ومن بين الدراسات الثماني عشرة التي أجريت في البرنامج، أجريت ست دراسات من قبل جامعات إماراتية. وقال الرميثي، الذي انضم إلى الاتحاد للطيران في عام 2007، وهو الطيار الوحيد في الدراسة، إن إدراج طيار في الدراسة كان "خطوة استراتيجية" من جانب مركز محمد بن راشد للفضاء.