طيار إماراتي يروي تجربته في محاكاة العيش على المريخ
من خلال العيش في أماكن معزولة ومحصورة لمدة 45 يوماً، اختبر الكابتن الدكتور شريف الرميثي شعور البقاء في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.
أجرى طيار الاتحاد للطيران عمليات محاكاة للسير على سطح المريخ، وحافظ على الاتصال بمركز التحكم في هيوستن خلال دراسة المريخ التناظرية التي أجرتها وكالة ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء.
وأشار إلى أن أفراد الطاقم الأربعة اضطروا إلى اتباع جداول زمنية صارمة وأداء العديد من الأنشطة أثناء البقاء في أماكن ضيقة لفهم تأثير العزلة على أداء الأعضاء وصحتهم العقلية.
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وقال الكابتن إنه "فخور بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في الساحة الدولية"، معرباً عن أمله في أن تكون مشاركته في برنامج الإمارات التناظري مصدر تحفيز للشباب الإماراتي.
ومن بين الدراسات الثماني عشرة التي أجريت في البرنامج، أجريت ست دراسات من قبل جامعات إماراتية. وقال الرميثي، الذي انضم إلى الاتحاد للطيران في عام 2007، وهو الطيار الوحيد في الدراسة، إن إدراج طيار في الدراسة كان "خطوة استراتيجية" من جانب مركز محمد بن راشد للفضاء.
وأضاف الطيار أن التعاون مع وكالة ناسا يعزز مكانة الإمارات "من حيث التعاون مع وكالات الفضاء العالمية، ما يساهم في خلق فرص لمشاركة التقنيات والموارد لتطوير قطاع الفضاء في الإمارات بشكل أكبر".