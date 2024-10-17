طوابير طويلة للحصول على حليب مليحة العضوي
يصطف السكان منذ الساعة السادسة صباحاً للحصول على زجاجة من هذه العلامة التجارية من الحليب العضوي في الشارقة. وتباع الدفعة اليومية التي تبلغ حوالي 4000 لتر قبل الساعة العاشرة صباحاً في معظم الأيام.
وتم إطلاق حليب مليحة العضوي في جمعية الشارقة التعاونية في أغسطس، وهو خالٍ من المواد المضافة الصناعية ومتوفر بأحجام مختلفة. وقد دفع النجاح السريع للمنتج منتجيه إلى القيام بتسليمه يومياً للحفاظ على توفره. وقد توسع الآن في دبي، وسيتوفر في متاجر تعاونية الاتحاد.
ومع ذلك، سافر المقيمون عبر الإمارات للحصول على هذا الحليب الشهير الذي ينتج في الشارقة. واضطرت الزين من دبي إلى السفر إلى الشارقة مرات عدة قبل أن تتمكن من الحصول على زجاجة.
"كان الوضع صعبًا للغاية في البداية. في كل مرة أذهب فيها إلى متجر في الشارقة مع صديقتي، تكون جميع البضائع قد بيعت. قيل لي إنني بحاجة إلى الذهاب في الصباح الباكر للحصول عليها، لكنني لم أستطع بسبب العمل والالتزامات العائلية. في الأسبوع الماضي، رأيت أخيراً بعض زجاجات الحليب واشتريتها. قمت بتوزيعها على أفراد عائلتي"، قالت لصحيفة الخليج تايمز.
وأضافت: "حليب مليحة ليس صحياً فحسب، بل إنه لذيذ أيضاً. لقد استمتعت به في مشروباتي اليومية، مثل شاي الكرك، كما أنه يتناسب بشكل رائع مع رقائق الذرة والعسل. إنه لطيف على المعدة ولا يرفع مستويات السكر في الدم، مما يجعله عنصرًا أساسياً بالنسبة لنا".
وبسبب الضجة التي أثيرت حول فوائده، سافرت مريم الحمادي من رأس الخيمة إلى الشارقة لتجربته. وروت قصة مماثلة، قائلة إن الحليب "كان من الصعب العثور عليه لأنه ينفد بسرعة، لكنني وجدته في النهاية".
وأضاف الحمادي أن "السعر أعلى قليلاً، لكنه معقول بالنظر إلى الجودة"، حيث يبلغ سعر لتر حليب مليحة 9.95 درهم، مقارنة بنحو 6 دراهم للعلامات التجارية الأخرى، ويبلغ سعر زجاجة سعة 2 لتر 17.95 درهم، في حين يبلغ سعر الزجاجات المنافسة نحو 12 درهماً. ومع ذلك، يدرك المستهلكون أن جودة حليب مليحة تميزه، وهو ما يبرر ارتفاع السعر.
وأضاف الحمادي: «طعمه لذيذ وخفيف، وتأثيره على المعدة مختلف عن أنواع الحليب الأخرى، وأنا الآن أزور المتجر يومياً للحصول على حصتي منه، وأفتخر بصناعاتنا المحلية».
وقال ريان أحمد الجابري من الشارقة: «واجهنا صعوبات في البداية بسبب الطلب الكبير على حليب مليحة، ما أدى إلى الازدحام ونفاد الكمية بسرعة، ولكن الآن تم تنظيم أوقات محددة للتوزيع لضمان توفرها في الجمعيات التعاونية بالشارقة للجميع».
وأعربت فاطمة سعيد الحمودي من خورفكان عن تقديرها لجذور المنتج المحلية، قائلة: "أنا ممتنة لصاحب السمو حاكم الشارقة لإحضار الحليب الطازج من مزارعنا المحلية. كان الطلب مرتفعاً، ورأينا العملاء يسارعون إلى شرائه بمجرد افتتاح المتجر. الطعم أصيل، بدون سكريات مضافة أو مواد حافظة. إنه منتج طبيعي حقًا".
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة القطيع الأساسي في مزرعة مليحة للألبان من 5 آلاف إلى 8 آلاف رأس.
وخلال حفل إطلاق حليب مليحة في دبي، الذي استضافته تعاونية الاتحاد في فرعها في مردف، قال الدكتور خليفة الطنيجي، رئيس إدارة الزراعة والثروة الحيوانية، لصحيفة خليج تايمز: "لم نتوقع هذا المستوى من الزخم والطلب. في البداية، كنا نجري تقييماً للمخاطر فيما يتعلق بكمية الإرجاعات والسياسات البديلة. ومع ذلك، ما لاحظناه في السوق كان تعطشاً قوياً للمنتجات العضوية الصحية".
وأضاف أن "الفوائد التي تحدث عنها صاحب السمو حاكم الشارقة فيما يتعلق بهذا الحليب ومنتجاته وجدت صدى لدى الناس ما أدى إلى زيادة الطلب عليها".
وأعلن الدكتور خليفة الطنيجي عن خطط لتنويع منتجات شركة مليحة للألبان، وتقديم الزبادي وحليب الأطفال بنكهات مختلفة والحليب طويل الأمد بحلول نهاية العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة مليحة للألبان إلى إطلاق منتجات الخضروات والفواكه والعسل العضوية، إلى جانب مجموعة جديدة من الدواجن العضوية التي من المقرر أن تظهر لأول مرة في يونيو.
ويتميز الحليب بتركيبته عالية الجودة، حيث يحتوي على أكثر من 4% دهون و3.5% بروتين، بالإضافة إلى بروتين A2A2، المعروف بسهولة الهضم وعدم الراحة المعوية.
وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي التزام التعاونية بدعم المنتجات المحلية وضمان توفرها في مختلف مناطق إمارة دبي، مع وجود خطط للتوسع في المستقبل.
ومع استمرار نمو وعي المستهلكين، فإن حليب مليحة لا يلبي الطلب على الجودة فحسب، بل يعزز أيضًا ارتباطًا أعمق بين المنتجين المحليين والمجتمع.