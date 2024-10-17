طوابير طويلة للحصول على حليب مليحة العضوي

"كان الوضع صعبًا للغاية في البداية. في كل مرة أذهب فيها إلى متجر في الشارقة مع صديقتي، تكون جميع البضائع قد بيعت. قيل لي إنني بحاجة إلى الذهاب في الصباح الباكر للحصول عليها، لكنني لم أستطع بسبب العمل والالتزامات العائلية. في الأسبوع الماضي، رأيت أخيراً بعض زجاجات الحليب واشتريتها. قمت بتوزيعها على أفراد عائلتي"، قالت لصحيفة الخليج تايمز.