طموح يحلق في السماء: ضابطة شرطة دبي تحدّت اليتم والفقد

عندما نتعثر في الحياة، يسقط البعض ويستسلم، ويتعلم آخرون التكيف، والقليل يرتفعون فوق الصعاب ليخرجوا أقوى وأكثر نجاحاً — ومن بينهم ضابطة شرطة دبي، ضحى أحمد.

ولدت ضحى يتيمة، وعلى الرغم من ألم فقدان الوالدين في سن مبكرة، كانت محظوظة بما يكفي بأن تحاط بالحب والرعاية من أشقائها، الذين تصفهم بـ "أعظم الأشخاص في نظري". بفضلهم، تعلمت أن تكون قوية وأدركت قيمتها في المجتمع. تقول ضحى: "لم أشعر أبداً بأن هناك شيئاً مفقوداً في حياتي".

ساعدها اللطف الذي حصلت عليه من إخوتها وأخواتها في المضي قدماً في الحياة، ولكن مع تقدمها في السن، بدأت تفهم الموقف تماماً وتطرح أسئلة مثل "أين أمي؟" أو "ماذا يعني اليتيم؟" وفي المرحلة الإعدادية، بدأت المزيد من التحديات تظهر على السطح.

في ذلك الوقت، واجهت ضحى أسئلة وكلمات من الطلاب وتعرضت للتنمر. وُوجهت بأسئلة مثل "كيف يمكنك العيش بدون أم؟". على الرغم من كل هذا، تعهدت بأن تكون طالبة متميزة، وتتفوق فيما تفعله، وتثقف نفسها دائماً. وفي مقطع فيديو شاركته شرطة دبي، تتذكر ضحى كيف كانت تتطوع لتلاوة القرآن خلال سنوات دراستها الابتدائية.

بعد عام من تخرجها في الجامعة، تزوجت ضحى وأنجبت طفلها الأول يونس. وبعد عام واحد فقط، وقعت حادثة غيّرت حياتها إلى الأبد عندما تلقت اتصالاً يخبرها بمقتل زوجها في حادث. تقول ضحى: "انقلبت حياتي كلها رأساً على عقب".

"نقطة تحول في حياتي"

عند تلقي الخبر المأساوي، كان أول ما فكرت فيه ضحى هو ابنها، يونس، الذي أصبح يتيماً وسيواجه كل ما مرت به والدته. عندها، اتخذت الأم الأرملة قراراً بالتركيز الكامل على تطوير الذات والحفاظ على نفسية طفلها.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع صحيفة كايل تايمز على قنوات واتساب.