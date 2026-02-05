طمأنة من شرطة دبي: الفتاتان المفقودتان بخير وعادتا للمنزل

أعلنت شرطة دبي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، في مذكرة لطمأنة الجمهور، عن لم شمل فتاتين مفقودتين تبلغان من العمر ست سنوات مع عائلتيهما بعد أن خرجتا من مجتمعهما.

ودعت الشرطة المجتمع إلى البحث عن المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أنه تم العثور على الفتاتين سالمتين.

وأفادت التقارير بأن الفتاتين اختفتا في دبي هيلز – مابل 2 مساء الأربعاء. وقد تم تداول ملصقات المفقودين على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلبت الأمهات أي معلومات قد تؤدي إلى معرفة مكان الطفلين.

وذكرت الملصقات أنه وقت الاختفاء، كانت إحدى الفتاتين ترتدي ملابس بيضاء بالكامل، بينما كانت الأخرى ترتدي فستانًا أبيض منقطًا بالأسود.