طلقة واحدة بجهد فريق كامل.. كواليس التحضير لمدفع رمضان في رأس الخيمة

قبل وقت طويل من صوته المدوي عبر كورنيش القواسم عند غروب الشمس، يخضع مدفع رمضان في رأس الخيمة لأسابيع من التحضير الدقيق.

يشرف على هذا التقليد الملازم عبد الله محمد المزروعي، المشرف على مدفع رمضان في الإمارة. وفي نظرة نادرة من وراء الكواليس، كشف أن إطلاق المدفع أبعد ما يكون عن مجرد عمل احتفالي بسيط.

“هذا المدفع ليس جديدًا،” قال المزروعي. “يعود تاريخه إلى زمن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما تأسست قوة دفاع أبوظبي لأول مرة.”

يتم تنظيف القطعة المدفعية التاريخية وتشحيمها وفحصها والتدرب عليها من قبل ضباط مدربين قبل حلول الشهر الفضيل بوقت طويل. وبحلول الوقت الذي تتجمع فيه العائلات لمشاهدة الانفجار الذي يشير إلى الإفطار، تكون عملية عسكرية منسقة بعناية قد بدأت بالفعل منذ أسابيع. واليوم، يقف المدفع ليس فقط كرمز رمضاني، بل كقطعة أثرية حية من الأسس الأولى لما سيصبح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أسابيع من التحضير

يتم نقل المدفع من أبوظبي قبل رمضان بحوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وعند وصوله إلى رأس الخيمة، يخضع لصيانة مكثفة.

“نقوم بتشحيمه وتنظيفه والتأكد من أن كل شيء جاهز،” أوضح المزروعي. “إذا لم تقم بصيانته بشكل صحيح، فلن يعمل.”

الصيانة ليست مهمة لمرة واحدة. فبعد كل إطلاق عند غروب الشمس، يتم تنظيف المدفع وتزييته مرة أخرى باستخدام زيوت خاصة وأدوات مخصصة لضمان جاهزيته لليوم التالي.

يبدأ التدريب أيضًا قبل رمضان بوقت طويل. فمن الساعة 7:30 صباحًا حتى الظهر خلال ساعات العمل الرسمية، يتدرب الضباط على إجراءات الإطلاق لمدة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل رمضان.

عملية جماعية، وليست مهمة فردية

بينما يرى الجمهور انفجارًا واحدًا، فإن العملية وراءه تتضمن عملًا جماعيًا منظمًا.

يتم إطلاق المدفع بواسطة فرق مكونة من أربعة إلى خمسة ضباط تحت إشراف ضابط معين، إلى جانب مشرف عام. يتناوب الضباط أسبوعيًا في مجموعات منظمة للحفاظ على الجاهزية طوال الشهر.

يصل الفريق إلى الموقع حوالي الساعة 5 مساءً ويبقى حتى حوالي الساعة 7 مساءً، لإكمال مهام الإطلاق وما بعد العملية.