طلب مرتفع على المنازل المفروشة بدبي للتكلفة والراحة

يقول خبراء العقارات إن الطلب على المنازل المفروشة الجاهزة للانتقال إليها في دبي يتزايد، خاصة بين الوافدين الجدد، بسبب التكلفة والراحة.
شهدت الإمارة تدفقًا كبيرًا من العمال والمستثمرين الأجانب في فترة ما بعد الجائحة، حيث تجاوز عدد سكانها حاجز الأربعة ملايين لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.
قالت حميرة وقاص، مستشارة أولى في شركة رينج إنترناشيونال للعقارات: "مع استمرار دبي في جذب المهنيين من جميع أنحاء العالم، يشهد سوق العقارات في المدينة طلبًا متزايدًا على المنازل المفروشة الجاهزة للانتقال إليها. يقود هذا الاتجاه مزيج من الراحة والكفاءة في التكلفة ومرونة نمط الحياة، خاصة بين الوافدين الجدد والمهنيين على المدى القصير."
وأضافت: "بالنسبة لمعظم الوافدين، يتضمن الاستقرار في مدينة جديدة التغلب على سلسلة من التحديات اللوجستية - العثور على سكن، شراء الأثاث، وترتيب الخدمات. تزيل الشقق المفروشة هذه العقبات، مما يسمح للمستأجرين بالانتقال فورًا مع القليل من الأمتعة فقط." وأضافت أن العديد من الوافدين الجدد يرغبون في بداية سلسة ولا يريدون قضاء أسابيع في التسوق للأثاث أو انتظار التسليمات، والوحدات المفروشة تسمح لهم بالشعور بالاستقرار من اليوم الأول.
قالت شركة الاستشارات العقارية كوشمان وويكفيلد كور إن نمو السكان يستمر في دعم استيعاب العرض الجديد، وأن تدفق المخزون الجديد يؤدي إلى اعتدال في نمو الأسعار والإيجارات، خاصة في شريحة الشقق المتوسطة.
وفقًا لبايوت، تم تسجيل ما يقرب من ٥٩,٠٠٠ معاملة عقارية في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، بقيمة إجمالية تتجاوز ١٦٩ مليار درهم. ساهم السوق الجاهز بأكثر من ١٨,٥٠٠ صفقة بقيمة ٨٦.٤ مليار درهم، بينما شهد قطاع الخطة المستقبلية أكثر من ٣٩,٠٠٠ معاملة بقيمة ٨٢.٨ مليار درهم.
تشمل المنازل المفروشة عادةً عناصر أساسية مثل الأرائك والأسرة والأجهزة المنزلية والديكور. في كثير من الحالات، تكون الخدمات مثل الواي فاي أو الغاز قد تم إعدادها بالفعل، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لجعل المنزل الجديد صالحًا للسكن.
يشير محللو الصناعة إلى أن الالتزامات طويلة الأجل في الإيجار أصبحت أقل جاذبية للعديد من العمال الوافدين الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل أو فترات تجريبية.
قالت حُميرة: "الشقق المفروشة تلبي احتياجات هذه الفئة من خلال تقديم المرونة وإزالة الحاجة إلى ترتيبات مكلفة. يفضل المهنيون الذين يأتون إلى دبي لمهمة تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات تجنب الاستثمارات الكبيرة في الأثاث أو الأدوات المنزلية. يمكنهم الانتقال والعيش براحة والانتقال بسهولة عند انتهاء عقدهم".