طلب مرتفع على المنازل المفروشة بدبي للتكلفة والراحة

وأضافت: "بالنسبة لمعظم الوافدين، يتضمن الاستقرار في مدينة جديدة التغلب على سلسلة من التحديات اللوجستية - العثور على سكن، شراء الأثاث، وترتيب الخدمات. تزيل الشقق المفروشة هذه العقبات، مما يسمح للمستأجرين بالانتقال فورًا مع القليل من الأمتعة فقط." وأضافت أن العديد من الوافدين الجدد يرغبون في بداية سلسة ولا يريدون قضاء أسابيع في التسوق للأثاث أو انتظار التسليمات، والوحدات المفروشة تسمح لهم بالشعور بالاستقرار من اليوم الأول.