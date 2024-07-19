طلاق نجم الكريكيت هارديك بانديا وزوجته

أكد نجم فريق الكريكيت الهندي، "هارديك بانديا"، وزوجته الراقصة وعارضة الأزياء "ناتاشا ستانكوفيتش"، طلاقهما في بيان يوم الخميس، وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات والشائعات حول الحالة الاجتماعية للزوجين.

وجاء في البيان: "بعد 4 سنوات من علاقتنا، قررت أنا وناتاشا الانفصال، لقد بذلنا قصارى جهدنا معاً وأعطينا كل ما لدينا، ونعتقد أن هذا في مصلحة كلينا".

وقالوا إن القرار كان "صعباً" حتى أنهما تحدثا عن ابنهما "أغاستيا" قائلين: "سيظل محور حياتنا وسنشاركه كوالدين لضمان أننا نقدم له كل ما في وسعنا من أجل سعادته."

ثم طلبوا أخيراً الخصوصية خلال "الوقت الصعب والحساس".

وبحسب ما ورد، فقد التقى الزوجان لأول مرة في عام 2018 في ملهى ليلي وأكدا خطوبتهما في 1 يناير 2020. وفي نفس العام، وسط أزمة كوفيد-19، وتزوجا في 31 مايو 2020.