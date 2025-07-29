طلاق تاريخي بمليار درهم في أبوظبي يعكس قوة وقضاء الأسرة المدني الحديث

رفعت امرأة مقيمة في الإمارات منذ فترة طويلة دعوى طلاق بقيمة مليار درهم إماراتي أمام محكمة أبوظبي المدنية للأسرة. وفي حال قبول دعوى المرأة الكاريبية، فسيكون ذلك أكبر حكم طلاق يُمنح على الإطلاق في الإمارات ، وربما في منطقة الخليج ككل، وفقًا لبايرون جيمس، الشريك في مكتب محاماة المغتربين، الذي يمثلها.

تتعلق القضية بزوجين مسلمين من أصول كاريبية، يقيمان في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة، وينتميان إلى عائلة ثرية للغاية. وصرح بايرون: "مع أن تفاصيل الدعوى سرية، إلا أن حجم التعويض المطلوب يعكس حجم ثروة العائلة".

وأضاف أن المبدأ الأساسي في هذه القضية هو أن ما يُبنى معًا يجب أن يُقسّم بالتساوي. وقال: "للمحكمة القدرة على تقدير المساهمات المالية وغير المالية في الزواج، وتحقيق نتائج تعكس الواقع المعاش للشراكات الحديثة. هذا ما يجعل هذه المحكمة فعّالة للغاية. فهي لا تكتفي بتطبيق القواعد، بل تفهم الناس".

محكمة أبوظبي المدنية للأسرة، محكمة علمانية ترحب بالمسلمين وغير المسلمين، وتتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة. في مايو من هذا العام، قضت المحكمة بطلاقٍ بلا خطأ بين زوجين أجنبيين، مما أسفر عن تسوية مالية قياسية تجاوزت 100 مليون درهم، وهي أكبر تسوية طلاق مُعلنة من نوعها في منطقة الخليج.

تزايد الثقة في النظام

وأضاف بايرون أن هذه القضايا تُظهر "براعة النظام القانوني وقوته" في التعامل مع القضايا المعقدة. وقال: "الأمر لا يتعلق بالثروة فحسب، بل بالعدالة والشفافية، وثقة متزايدة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على حل حتى أكثر المسائل الشخصية حساسيةً باحترافية وكرامة".

لم تعد الإمارات العربية المتحدة مجرد مركز مالي؛ بل أصبحت مكانًا يبني فيه الناس حياتهم. وهذا يشمل علاقاتهم، وعائلاتهم، وممتلكاتهم، ومستقبلهم. ومع ترسيخ أصحاب الثروات الكبيرة جذورهم هنا، يلجأون بطبيعة الحال إلى المحاكم عند انهيار علاقاتهم.

قال إن هؤلاء الأزواج يجدون في محكمة أبوظبي المدنية للأسرة نظامًا قانونيًا يعكس توقعاتهم بالتميز. وأضاف: "العملية رقمية، وثنائية اللغة، وتُعقد الجلسات عن بُعد". "يمكن منح الطلاق في غضون ثلاثين يومًا فقط، مما يجعله من أسرع أنظمة الطلاق القانونية في العالم. ومع ذلك، فإن هذه الكفاءة لا تأتي على حساب الجودة".

واستشهد بمثال عميل أنهى إجراءات طلاقه وهو جالس على متن طائرة. وقال: "يُبنى النظام على واقع الحياة العصرية. فهو يحترم الوقت والإجراءات، والأهم من ذلك، الناس. ولهذا السبب، يتزايد عدد العملاء ذوي الثروات الكبيرة الذين يختارون حل مشاكلهم العائلية هنا".

الحد الأدنى من الضغط العاطفي

وقال إن محكمة أبو ظبي لا تقدر السرعة فحسب، بل تضمن أيضًا الحد الأدنى من الضغط العاطفي على جميع الأطراف المعنية، حيث يتم التعامل مع التسويات المالية وترتيبات الأبوة والأمومة بسرعة بعد الانتهاء من الطلاق.

قال: "من أكثر عناصر النظام تقدمًا هو نهجه تجاه الأطفال. تصدر المحكمة تلقائيًا أمرًا بالحضانة المشتركة عند الطلاق، لأن كلا الوالدين يُنظر إليهما على أنهما متساويان في الأهمية. وهذا يُمثل تحولًا جذريًا عن الفكرة القديمة القائلة بأن أحد الوالدين يجب أن يتولى السيطرة الكاملة على الطفل بناءً على جنسه. لم يعد هذا هو الحال. تُعطي المحكمة الأولوية للرعاية المشتركة ومصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار".

وأضاف أن المحكمة ترتكز في جوهرها على مبادئ العدالة والأسرة والكرامة، وأنها "تدعم القيم الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، في حين تقدم نتائج تلبي معايير أكثر الأنظمة القانونية العالمية تطوراً.