طلاب من 23 دولة في نهائيات تحدي القراءة العربي بدبي

يعد زيد أحد الطلبة من 23 دولة يتنافسون في التحدي للتأهل للجولة النهائية، حيث سيحصل بطل القراءة المجتمعية على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، وهي فئة مفتوحة للعرب المقيمين في الخارج وغير العرب الذين يتعلمون اللغة العربية. فيما سيحصل الفائزون بالمركز الثاني والثالث على 70 ألف درهم و30 ألف درهم على التوالي.

وتحدثت والدة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات عن كيفية إلهام المسابقة للصبي الصغير. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "إنه يستمتع بالقراءة باللغة الإنجليزية، لكن هذا التحدي حفزه على تبني اللغة العربية بشكل أكبر". شارك زيد في المسابقة عدة مرات، مصمماً على الحفاظ على تراثه مع الاستمتاع بإثارة القراءة.