طلاب بالإمارات رواد أعمال في مسابقة تحاكي تحديات السوق الحقيقية

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، عاش أربعة طلاب من الصف الحادي عشر – شايتانيا ماهيش، وكيڤون نيكولاس، وڤيڤان شانكار، وإيشبريت سينغ – تجربة مليئة بالإثارة والعمل الجماعي والتعلم.

مثّل الطلاب فريقهم في مسابقة أعمال مدرسية مشتركة على غرار برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) في دبي، حيث اختبروا معارفهم، وواجهوا أسئلة صعبة، وتعلموا المعنى الحقيقي للتفكير كرائد أعمال.

شارك هؤلاء الطلاب في فعالية "DS Venturist 2025"، التي أقيمت في مدرسة دبي سكولارز الخاصة، وحوّلت الفصول الدراسية إلى قاعات اجتماعات ليوم واحد. وقد منحت الفعالية الطلاب من مختلف أنحاء الإمارات فرصة لعرض أفكارهم، وإعادة إطلاق المنتجات، وإنشاء حملات إعلانية، وكل ذلك بهدف تزويدهم بتجربة واقعية مباشرة في عالم الأعمال والابتكار.

العمل الجماعي والتعلم أولاً

قسم أعضاء الفريق الأربعة عملهم بناءً على نقاط قوتهم، حيث ركز كل منهم على مجال مختلف، مثل الأسواق العالمية، وقادة الأعمال، والوعي بالعلامة التجارية، مما ساعد الفريق على الاستعداد لجولات المسابقة السريعة.

قال أعضاء الفريق: "نظراً لوجود العديد من المواضيع لتغطيتها، قمنا بتقسيمها فيما بيننا بناءً على مهاراتنا. ركز البعض منا على الأسواق، بينما تعامل آخرون مع المصطلحات التجارية ورواد الأعمال".

واعترف الطلاب بأن الجولة النهائية كانت مثيرة للأعصاب ولكنها مجزية أيضاً. وقالوا: "الأسئلة القليلة الأخيرة كانت الأصعب، والضغط كان حقيقياً. شعرنا بسعادة غامرة بعد الإجابة على سؤال حول سعر إعادة الشراء (repo rate)، لقد كان خارج المنهج، لكننا تعاملنا معه بالعمل الجماعي والتفكير السريع".

بالنسبة للفريق، لم تكن النتيجة هي الأهم، بل كانت الخبرة المكتسبة. وأضافوا: "لقد تعلمنا القيمة الحقيقية للعمل الجماعي والتواصل. لم يكن الأمر يتعلق بالفوز فحسب، بل بالتعلم كيف يعمل قطاع الأعمال في العالم الحقيقي".

تشجيع المهارات الواقعية

تضمنت النسخة الثامنة من فعالية "DS Venturist 2025" أربع فئات رئيسية هي: ضجيج الأعمال (Business Buzz)، وإعادة إطلاق المنتجات (Product Reboot)، وعبقري الإعلانات (Ad Genius)، وعرين التاجر (Dealer’s Den). وقد اختبر كل نشاط إبداع الطلاب وثقتهم ومعرفتهم التجارية. تم تصميم هذا الحدث، المستوحى من برنامج "شارك تانك" التلفزيوني، لمساعدة الطلاب على تطبيق ما يتعلمونه في الفصول الدراسية على سيناريوهات الأعمال الواقعية.

وقالت شانشال ساروهي، رئيسة قسم التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاستدامة في دبي سكولارز: إن المسابقة ساعدت الطلاب على إطلاق إمكاناتهم. وأضافت: "عكست فعالية DS Venturist 2025 الطاقة الريادية لطلابنا. إنها منصة تساعدهم على التفكير النقدي، والعمل ضمن فرق، وتطوير مهارات القيادة وحل المشكلات، وهي صفات ضرورية لقادة الأعمال المستقبليين".

إلهام الجيل القادم

لم تقتصر الفعالية على المنافسة فحسب، بل شملت أيضاً التعلم والتعاون. اكتسب الطلاب الثقة في تقديم أفكارهم والعمل كفريق تحت الضغط. وأشاد الحكام بالمشاركين لإبداعهم وأصالتهم.

من جانبه، قال ريانش دوغاد، رئيس "DS Venturists"، إن الهدف كان تشجيع العقول الشابة على التفكير كـمبتكرين. وأضاف: "الجميع قدموا أفضل ما لديهم. كان من الملهم رؤية طلاب من مدارس مختلفة يجتمعون للتنافس والتعاون وفهم ما تعنيه ريادة الأعمال حقاً".

تواصل مدرسة دبي سكولارز تعزيز التعلم العملي من خلال مبادرات مثل "DS Venturist"، التي تمنح الطلاب فرصة مبكرة لتذوق استراتيجية الأعمال والقيادة. واختتمت ساروهي: "نفخر برؤية طلابنا يفكرون بما يتجاوز الكتب المدرسية ويتصورون أنفسهم كرواد أعمال مستقبليين".