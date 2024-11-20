طلاب القانون في الإمارات يناقشون توريث البصمات الرقمية

وعلى النقيض من ذلك، زعم الفريق المعارض أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي شخصية بطبيعتها وتفتقر إلى خصائص الأصول الرقمية التقليدية. وشدد الطلاب، الذين مثلهم طرف القحطاني وسماح الكربي وغيرهما، على مخاوف الخصوصية. وقال الكربي: "غالبًا ما تحتوي هذه الحسابات على معلومات خاصة غير مخصصة للتدقيق العام أو العائلي، حتى بعد الوفاة".