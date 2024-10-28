طلاب الشارقة يساهمون في زراعة 20 ألف شجرة غاف

وتشتهر هذه الأشجار بقدرتها على النمو في ظروف صحراوية قاسية، وستنضج خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. ومن المعروف أن أشجار الغاف تعمل على تحسين جودة التربة وتعيش لمدة تصل إلى 120 عاماً. وتشير التقديرات إلى أن شجرة الغاف الواحدة تمتص أكثر من 4.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عمرها.