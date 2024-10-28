طلاب الشارقة يساهمون في زراعة 20 ألف شجرة غاف
قام أكثر من 150 طالباً وطالبة في الشارقة بزراعة أول مجموعة من بذور أشجار الغاف والتي من المقرر أن يصل عددها إلى 20 ألفاً و100 شجرة. وقام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً بزراعة 2500 بذرة غاف في منطقة مليحة يوم الاثنين.
وتشتهر هذه الأشجار بقدرتها على النمو في ظروف صحراوية قاسية، وستنضج خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. ومن المعروف أن أشجار الغاف تعمل على تحسين جودة التربة وتعيش لمدة تصل إلى 120 عاماً. وتشير التقديرات إلى أن شجرة الغاف الواحدة تمتص أكثر من 4.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عمرها.
وتمثل حملة زراعة الأشجار هذه المرحلة الأولى من مبادرة أوسع نطاقاً بعنوان "20,001 شجرة من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر اخضراراً" التي أطلقتها مؤسسة إنوفنتشرز للتعليم. ومن المقرر زراعة الدفعة التالية المكونة من 2000 شجرة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً للمجموعة.
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وتزامناً مع احتفالات المجموعة التعليمية بالذكرى العشرين لتأسيسها، تدعم المبادرة المستدامة أيضاً حملة "زرع الإمارات" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت مايا، وهي طالبة في الصف الحادي عشر في أكاديمية "رافلز وورلد": "من الجميل جدًا أن نعطي للبيئة وأشعر أنه من خلال القيام بذلك، يكتسب الطلاب خبرة جيدة إلى جانب التمارين البدنية".
وبالنسبة لملاك، الطالبة في الصف الثاني عشر من مدرسة "كوليجيت الدولية"، فإن تجربة زراعة الأشجار في الصحراء هي ذكرى لن تنساها أبدًا. وقالت: "لقد استمتعت حقًا بالتطوع في زراعة الأشجار، وهذه التجربة جعلتني أرغب في القيام بذلك في المستقبل".
وأشارت "كانديس كومبرينك"، رئيسة المرحلة الابتدائية ونائبة مدير أكاديمية دبي الدولية البرشاء، إلى أن زراعة أشجار الغاف "هي طريقة مفيدة لإظهار التزامنا بالاستدامة البيئية".
وقال "هيتيش باغات"، مدير أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات، إن الطلاب كانوا "مسرورين للغاية" بالمشاركة. وأضاف: "كان تفانيهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المستقبل ملهمًا حقًا".
إلى جانب زراعة الأشجار، تعمل المجموعة على تعزيز ممارسات الزراعة الحضرية في جميع أنحاء حرمها الجامعي. وتشمل هذه الممارسات زراعة الخضراوات والأعشاب، وأنظمة الزراعة المائية، ومستعمرات النحل، وكلها مصممة لتثقيف الطلاب حول الزراعة المستدامة.
ولقد بدأنا بالفعل نلمس تأثير هذه المبادرات. فقد أدت حدائق الخضروات والأعشاب، إلى جانب جهود تربية النحل في المدرسة، إلى زيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 30% بسبب تحسن عملية التلقيح.
يتم استخدام المنتجات الطازجة من هذه الحدائق في كافتيريا المدرسة، ومشاركتها مع المجتمع، وعرضها في نوادي الطبخ. يتم تحويل مخلفات الطعام من الكافيتريا إلى سماد، مما يزيد من إثراء الحدائق العضوية.