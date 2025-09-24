طلاب الإمارات يستكشفون آفاق التعليم العالمي بمعرض "كي تي يوني إكسبو 2025"

افتتح معرض "كي تي يوني إكسبو 2025" الذي يستمر يومين صباح الأربعاء، حيث استقطب الطلاب وأولياء الأمور المتحمسين المستعدين لاستكشاف فرص التعليم العالي.
يُقام المعرض المرتقب بنسخته التاسعة يومي 24 و25 سبتمبر. ويربط هذا الحدث الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضل الجامعات العالمية، ومسارات العمل، وفرص المساعدة المالية.
انطلق معرض الجامعات الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نظمته صحيفة الخليج تايمز في فندق H Dubai، بحفل قص الشريط بقيادة الدكتورة سونيا جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير، وتشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لخليج تايمز.
مع هذا التنوع في العائلات والمواهب والمسارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جميعها تتطلع إلى المستقبل، استثمرت هذه الدولة بلا شك في تعليم الجميع وتأهيل القوى العاملة المستقبلية. وأضاف الدكتور جعفر: "إن تنظيم فعاليات متنوعة كهذه يُسهم في تعزيز التواصل بين الجامعات والطلاب وأولياء الأمور... هنا يمكنك طرح الأسئلة مباشرةً، والشعور بالارتباط بالجامعة. حتى في جناح الجامعة، تبدأ بالتعرف على ثقافتها".
يجمع معرض يوني إكسبو لهذا العام أكثر من 35 مؤسسة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وأستراليا وأوروبا. سيكتسب الحضور رؤىً ثاقبة حول مجموعة متنوعة من البرامج، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والطيران، وصولًا إلى الأعمال والطب والإعلام، مما سيساعدهم على تلبية احتياجات القوى العاملة المستقبلية.
بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع ممثلي الجامعات وخريجيها، يضم المعرض ندوات مجانية يقدمها خبراء في هذا المجال، وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة، واستشارات مهنية شخصية. يمكن للطلاب استكشاف خصومات التسجيل المبكر، واكتشاف دورات تدريبية تناسب مسارهم المهني، والتعرف على برامج الرعاية المحلية والدولية وبرامج المساعدات المالية.
الدخول مجاني ومفتوح للجميع، ويشجع المنظمون على التسجيل المبكر لتجنب الطوابير.
قالت هبة بردى، مديرة القبول في جامعة الإمارات للطيران: "جامعة الإمارات للطيران جزء من طيران الإمارات. نقدم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة وإدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. تشمل درجة البكالوريوس إدارة الطيران والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد. نقدم مجموعة واسعة من البرامج الهندسية، بما في ذلك هندسة الفضاء والطيران وهندسة صيانة الطائرات. وما يميز الجامعة، كونها جزءًا من مجموعة طيران الإمارات، هو حصول الطلاب على تدريب عملي لمدة فصل دراسي واحد مع طيران الإمارات."
اكتسب معرض كي تي يوني إكسبو سمعة طيبة كمنصة انطلاق لنجاح الطلاب. في نسخته السابقة، التي عُقدت في أبريل، استقطب الحدث آلاف الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في استكشاف الفرص الأكاديمية في مختلف المجالات، بما في ذلك الهندسة والطب وتصميم الأزياء والضيافة وغيرها.
تشمل الجامعات المشاركة في الإصدارات السابقة والحالية معهد فيلور للتكنولوجيا (VIT)، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة ميدلسكس، والجامعة الكندية في دبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة برمنغهام دبي، وجامعة لندن ساوث بانك، وكلية دبي للسياحة، وكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة، وجامعة عجمان، وجامعة بيتس بيلاني دبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة كيان، وجامعة شيف نادار تشيناي، وغيرها الكثير.