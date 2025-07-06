طلاب الإمارات يتألقون في البكالوريا الدولية 2025: درجات كاملة وعروض من أرقى الجامعات العالمية

حقق العديد من الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً متميزًا في امتحانات البكالوريا الدولية (IB) لشهر مايو 2025، بدرجات تفوق المعدل العالمي بكثير. وقد صدرت النتائج يوم السبت 5 يوليو.
ومن بين الطلاب المتفوقين في معهد إنوفنتشرز التعليمي، علياء عبد الحميد وميليس يلماز من أكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات (DIA EH)، اللتين حصلتا على الدرجة الكاملة 45 - وهي علامة مميزة حصل عليها 0.1% فقط من المرشحين للحصول على دبلوم البكالوريا الدولية في جميع أنحاء العالم.
وبحسب النتائج التي تمت مشاركتها مع صحيفة خليج تايمز ، حقق طلاب ثلاث مدارس ضمن هذه المجموعة - أكاديمية دبي الدولية الإماراتية، وأكاديمية دبي الدولية البرشاء، وأكاديمية رافلز العالمية - نسبة نجاح بلغت 100%.
وفي جميع هذه الحرم الجامعية، حصل طالبان على الحد الأقصى من النقاط وهو 45 نقطة، وحصل أربعة طلاب على 44 نقطة، وحصل ما يقرب من ربع الخريجين على 40 نقطة أو أكثر.
وقد حصلت الدفعة المتخرجة على عروض من بعض المؤسسات الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك كامبريدج، وستانفورد، وكورنيل، وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكلية كينجز لندن، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة نيويورك، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة سانت أندروز، وغيرها.
حصلت علياء عبد الحميد وميليس يلماز من أكاديمية دبي الدولية تلال الإمارات على 45 نقطة كاملة. وفي أكاديمية دبي الدولية البرشاء، برزت كانيشكا كيشارواني كأفضل هدافة برصيد 44 نقطة.
قالت علياء عبد الحميد من مدرسة دبي الدولية - تلال الإمارات، والتي حصلت على الدرجة الكاملة: "أشعر بامتنان عميق للدعم الرائع الذي تلقيته من مدرسة دبي الدولية - تلال الإمارات خلال رحلتي في برنامج البكالوريا الدولية. لقد خلق التزام معلميّ ومجتمع المدرسة بيئةً مكّنتني من النجاح والتطور. أنا فخورة بما أنجزناه معًا."
ميليس يلماز، من أكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات، كانت سعيدة للغاية بتحقيقها معدل 45/45، وقالت: "كانت رحلتي في برنامج البكالوريا الدولية في أكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات نقلةً نوعيةً في مسيرتي. فقد عززت البيئة الأكاديمية المتطلبة، إلى جانب الدعم المتواصل، نموي الفكري والشخصي. كما أن الشعور القوي بالانتماء للمجتمع والتشجيع المستمر على التفكير النقدي وتبني منظور عالمي قد هيأني للمستقبل بطرق لم أكن أتخيلها قط."
وبالنظر إلى أداء المدرسة وإنجازات الطلاب، قال هيتيش باغات، مدير مدرسة دبي الدولية - تلال الإمارات: "هذه النتائج خير دليل على تفاني طلابنا، والتزام معلمينا، وقوة مجتمعنا المدرسي. نحن سعداء برؤية طلابنا يواصلون تحقيق إنجازات جديدة، ويحتلون مكانتهم المرموقة في أرقى الجامعات العالمية".
قالت كانيشكا كيشارواني من أكاديمية دبي الدولية البرشاء، والتي تصدّرت قائمة الهدافين برصيد 44 نقطة: "كان من المذهل أن أفتح نتيجتي لأجد 44 نقطة بعد عامٍ عانيت فيه من اختبارات تجريبية مُرهقة وليالٍ طويلة من السهر، مصحوبةً بنوبات ضحك وبكاء لا تنتهي، لأبذل قصارى جهدي في امتحاناتي. أنا ممتنةٌ للغاية للشخص الذي صنعني من أكاديمية دبي الدولية، وللدعم الذي قدمته لي عائلتي وأصدقائي على مدار العامين الماضيين."
قالت بونام بوجاني، الرئيسة التنفيذية لشركة إنوفنتشرز للتعليم: "إن النتائج القياسية لهذا العام تُجسّد شغف طلابنا وصمودهم وحرصهم على النجاح، بالإضافة إلى تفاني مُعلمينا ودعم أولياء أمورهم. في إنوفنتشرز، نسعى جاهدين لتنشئة مواطنين عالميين، ليسوا مُؤهلين أكاديميًا فحسب، بل مُلهمين بعمق. نحن فخورون جدًا بهذه الدفعة الرائعة، ونتطلع إلى كل ما سيُحققونه."
وفي الوقت نفسه، حصل ثلاثة طلاب من سبع مدارس تابعة لمجموعة جيمس التي تقدم برنامج دبلوم البكالوريا الدولية على أعلى درجة ممكنة وهي 45.
وقد خضع ما مجموعه 645 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر/السنة الثالثة عشر من هذه المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الامتحانات هذا العام.
وحققوا معًا متوسط نقاط بلغ 34 نقطة ومعدل نجاح بلغ 95%، متجاوزين المتوسط العالمي لعام 2024 البالغ 30 نقطة و80% على التوالي.
قالت ليزا كراوزبي، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والرئيسة التنفيذية للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "أثبت طلابنا مجددًا ما يمكن تحقيقه بالطموح والمثابرة والدعم المناسب. تعكس هذه النتائج المتميزة جهودهم الدؤوبة وتفاني معلمينا ذوي الكفاءة العالمية. كل قصة نجاح هنا تشهد على قوة برامج البكالوريا الدولية لدينا والقيم التي ترتكز عليها منظومة تعليم جيمس."
قالت نارجيش خامباتا، مديرة أكاديمية جيمس مودرن ونائبة الرئيس التنفيذي لشؤون التعليم في جيمس للتعليم: "هذا النجاح يعود لمجتمعنا بأكمله، طلابًا ومعلمين وأولياء أمور، الذين واصلوا مسيرتهم معًا بعزيمة وإصرار. في أكاديمية مودرن، نفخر بشدة بالأفراد المتميزين الذين أصبحوا اليوم."
أشاد ريتشارد درو، رئيس جمعية البكالوريا الدولية في الإمارات العربية المتحدة، بالطلبة الذين حققوا الدرجة الكاملة.
لقد برهنت دفعة هذا العام مجددًا على المرونة والعزيمة والروح العالمية التي تُميّز تجربة البكالوريا الدولية. ونشيد بالتفاني الاستثنائي لكل طالب، وخاصةً أولئك الذين حققوا الحد الأقصى (45 نقطة)، وهو إنجازٌ رائعٌ حقًّا لم تحققه سوى نسبة ضئيلة من خريجي البكالوريا الدولية حول العالم. ويُعدّ نجاحهم دليلًا على الانضباط الأكاديمي الدقيق والتنمية الشاملة التي ترعاها البكالوريا الدولية.
كما نحتفي بإنجازات جميع الطلاب الذين اجتازوا بنجاح متطلبات الجامعات والمسارات الدراسية التي اختاروها، سواءً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. فكل رحلة فريدة، وكل نتيجة هي ثمرة أشهر (وغالباً سنوات) من العمل الجاد والمثابرة والفضول، كما أضاف.
الإمارات: نتائج البكالوريا الدولية 2024، وبعض المتفوقين يحصلون على الدرجة الكاملة نتائج البكالوريا الدولية في الإمارات: الدراسة حتى الرابعة صباحًا، لا اختصارات؛ المتفوقون يشاركون سر الحصول على الدرجة الكاملة