طلاب الإمارات يتألقون في البكالوريا الدولية 2025: درجات كاملة وعروض من أرقى الجامعات العالمية

حقق العديد من الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً متميزًا في امتحانات البكالوريا الدولية (IB) لشهر مايو 2025، بدرجات تفوق المعدل العالمي بكثير. وقد صدرت النتائج يوم السبت 5 يوليو.

ومن بين الطلاب المتفوقين في معهد إنوفنتشرز التعليمي، علياء عبد الحميد وميليس يلماز من أكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات (DIA EH)، اللتين حصلتا على الدرجة الكاملة 45 - وهي علامة مميزة حصل عليها 0.1% فقط من المرشحين للحصول على دبلوم البكالوريا الدولية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب النتائج التي تمت مشاركتها مع صحيفة خليج تايمز ، حقق طلاب ثلاث مدارس ضمن هذه المجموعة - أكاديمية دبي الدولية الإماراتية، وأكاديمية دبي الدولية البرشاء، وأكاديمية رافلز العالمية - نسبة نجاح بلغت 100%.

وفي جميع هذه الحرم الجامعية، حصل طالبان على الحد الأقصى من النقاط وهو 45 نقطة، وحصل أربعة طلاب على 44 نقطة، وحصل ما يقرب من ربع الخريجين على 40 نقطة أو أكثر.

وقد حصلت الدفعة المتخرجة على عروض من بعض المؤسسات الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك كامبريدج، وستانفورد، وكورنيل، وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكلية كينجز لندن، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة نيويورك، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة سانت أندروز، وغيرها.

المتصدرون

حصلت علياء عبد الحميد وميليس يلماز من أكاديمية دبي الدولية تلال الإمارات على 45 نقطة كاملة. وفي أكاديمية دبي الدولية البرشاء، برزت كانيشكا كيشارواني كأفضل هدافة برصيد 44 نقطة.