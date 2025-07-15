طلاب الإمارات في الخارج: برنامج شامل لتعزيز الهوية والثقافة والسلامة

لم يعد التحضير للسفر إلى الجامعة في الخارج يقتصر على حزم الملابس والوثائق، إذ يتلقى جيل جديد من الطلاب الإماراتيين هذا العام تدريبًا شاملاً حول كيفية الحفاظ على السلامة الشخصية، والتمسك بالهوية الثقافية، والحماية القانونية، والاعتماد على الذات أثناء دراستهم في الخارج.

تتضمن هذه الاستعدادات ورش عمل تفاعلية حول الأمن، والوعي بالمواد المخدرة، والتخطيط المالي، ومعرفة الذكاء الاصطناعي، والهوية الثقافية، وتستمر حتى 21 يوليو في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي.

هذه الورش جزء من برنامج ما قبل السفر الذي يمتد لأسبوع ويستهدف أكثر من 100 طالب من برنامج منح أبوظبي وبرنامج "خطوة"، بتنظيم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) وبالشراكة مع 25 جهة وطنية ودولية.

قالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لتمكين المواهب في الدائرة: "نهدف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والمرونة والمهارات القيادية لدى الطلاب، وليس فقط جاهزيتهم الأكاديمية. وهذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها البرنامج على مدى أسبوع كامل في 11 مركزًا رئيسيًا تم اختيارها بناءً على آراء الطلاب وأولياء الأمور والقطاع".