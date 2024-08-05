طلاب الإمارات أمام تحديات التأشيرة الكندية الدراسية
على الرغم من أن عدداً كبيراً من الطلاب من دولة الإمارات يستعدون للذهاب إلى كندا هذا الخريف لمتابعة دراساتهم العليا، إلا أن هناك الكثير ما زالوا ينتظرون تأشيراتهم وبعضهم واجهوا الرفض بالفعل.
قال مستشارو التعليم أيضاً أن المزيد من طلاب الدولة اختاروا هذه المرة مقاطعات أصغر للدراسة حيث أصبحت المنافسة شديدة في المقاطعات الأكبر مثل أونتاريو وكولومبيا البريطانية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الكندية الأخير عن إعادة تقييم الحد الأقصى لتصاريح عمل الطلاب الدوليين. ففي عام 2024، بلغ الحد الأقصى لتصاريح الطلاب الأجانب حوالي 360.000 مقارنة بحوالي 560.000 الصادرة في العام الماضي.
والجدير بالذكر وفقاً لمستشاري التعليم أن كندا شهدت أسرع نمو في عدد الطلاب الدوليين مقارنة بالدول الأخرى، مع ارتفاع يزيد عن 30 في المائة في عام 2022 وأكثر من 27 في المائة في عام 2023.
تأثير قاعدة الحد الأقصى
وقال شفيق مكاوي، المستشار التربوي في مجموعة "هيل" التعليمية: “مع انخفاض إجمالي تصاريح الدراسة بنسبة 35 في المائة في العام المقبل مقارنة بعام 2023، هناك مخاوف بين الطلاب بشأن الحصول على تصريح الدراسة. ومع ذلك، نظراً لأن الحد الأقصى يعتمد على عدد سكان كل مقاطعة، فإننا نتوقع زيادة في عدد المتقدمين إلى المقاطعات الأصغر وتوفر خيارات أوسع للجامعات، وستكون المنافسة أكثر حدة بالنسبة للجامعات في أونتاريو وكولومبيا البريطانية وكيبيك.
وقال مكاوي إن خطة السنتين بحد ذاتها تُدخل تغييرات على تصريح عمل ما بعد التخرج، مما يسمح لخريجي الماجستير أو برامج الدراسات العليا القصيرة بالتقدم للحصول على تصريح عمل لمدة 3 سنوات.
وأوضح :"في السابق، كانت مدة تصريح عمل ما بعد التخرج مرتبطة بطول برنامج الدراسة. ومع ذلك، ما زال الطلاب من دولة الإمارات يفضلون كندا لعدة أسباب، فهي أقل تكلفة و الرسوم الدراسية أقل بشكل عام مقارنة بالكليات والجامعات في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. تحرز كندا باستمرار مرتبة عالية من حيث جودة الحياة محتلة المرتبة الثالثة عالمياً، ووفقاً لتصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن Times Higher Education لعام 2024، تعد 31 مؤسسة كندية من بين الأفضل في العالم".
وأضاف مكاوي: "أظهرت دراسة حديثة أن 60% من الطلاب الدوليين الذين تم توظيفهم أثناء أو بعد دراستهم أصبحوا مقيمين دائمين في غضون 10 سنوات من حصولهم على تصريح الدراسة الأول".
لا توجد تصاريح عمل بعد الدراسة عند دخول الحدود
وفي الوقت نفسه، أوضحت الخدمات الاستشارية أن الاجراءات الأخيرة بخصوص عملية الخروج والعودة من وإلى كندا عند معبر حدودي بري أو ميناء دخول لغرض التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تعكس أيضاً استراتيجية كندا الأوسع لإدارة أعداد الطلاب الدوليين وضمان النمو السكاني المستدام.
"الفلاج بولينج" هي عملية قانونية تتضمن مغادرة كندا وإعادة الدخول فوراً للحصول على خدمات الهجرة في نفس اليوم. يستخدم المقيمون المؤقتون في كندا هذه الطريقة لتجاوز أوقات الانتظار المعتادة للحصول على تصاريح العمل أو الدراسة من خلال مغادرة البلاد لفترة قصيرة ثم العودة لاستكمال الاجراءات في نفس اليوم .
قامت السلطات الكندية والأمريكية الآن بتحديد عدد منافذ الدخول (POEs) التي يمكن استخدامها لمثل هذه الأغراض.
وقال "برابهجيت سينغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "جلينكس إنترناشيونال" Glinks International: "هذا لا يرتبط بشكل صريح بالحد الأقصى المؤقت لمدة عامين للطلاب الدوليين الذي تم الإعلان عنه سابقاً".
وأوضحوا أنه على الرغم من أن هذه السياسة الجديدة لم يتم الإعلان عنها بعد فيما يتعلق بتصاريح الدراسة، إلا أنه يجب متابعتها لمعرفة كيف يمكن تطبيق ذلك على تصاريح الدراسة الجديدة في المستقبل. "تعد هذه التغييرات الأخيرة جزءاً من جهد متواصل لتبسيط عمليات الهجرة والتأكد من أن الطلاب على اطلاع جيد حول سبل تصاريح العمل بعد التخرج."
تخطيط الطلاب بدقة أكبر
بالنسبة للطلاب الذين يسعون إلى البقاء في كندا مؤقتاً للعمل بعد التخرج، فمن الضروري التخرج من مؤسسة تعليمية معينة (DLI) مع برامج مؤهلة. وأضاف: "على سبيل المثال، يمكن لخريجي درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات أو درجة الماجستير التقدم بطلب للحصول على برنامج تصريح عمل ما بعد التخرج صالح لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".
وأشار سينغ إلى أن مثل هذه التوجيهات تشجع الآن طلاب الإمارات على التخطيط لتعليمهم بشكل أكثر دقة.
"على الرغم من التغييرات الأخيرة في السياسة، تظل كندا وجهة جذابة للغاية للطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة. تستمر المؤسسات التعليمية ذات المستوى العالمي والبيئة المتعددة الثقافات والآفاق الوظيفية القوية في جذب الطلاب ولكن أصبح الطلاب الآن أكثر حذراً ويسعون للحصول على إرشادات شاملة للتعامل مع اللوائح الجديدة."
ويقدم طلاب الإمارات العربية المتحدة في كل عام ما يقرب من 9000 طلب جامعي إلى كندا، بالإضافة إلى التقديم إلى وجهات أخرى.
ويمثل الطلاب الدوليون 2.5 في المائة من جميع المقيمين في كندا، حيث تضم أونتاريو 3.5 في المائة من سكانها طلاباً دوليين.
النجاح، تأخير التأشيرة، الرفض
واجه بعض الطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة الرفض هذا العام مثل آمنة هاشمي البالغة 29 عاماً والتي تعمل بالتدريس هنا منذ ثلاث سنوات، فقد رُفضت مؤخراً من الحصول على تأشيرة دخول.
وفي حديثها إلى صحيفة الخليج تايمز، قالت آمنة: “قررت متابعة الدراسات العليا للمعلمين المدربين دولياً في جامعة كوين في كندا للتقدم في مسيرتي المهنية. لقد اجتزت اختبار IELTS وقدمت سجل درجاتي وحصلت أيضاً على كتاب تصديق من الجامعة. لقد كنت جاهزةً لدفعة سبتمبر ودفعت رسوم الفصل الدراسي الأول. ومع ذلك، تم رفض تأشيرتي الشهر الماضي لأنهم كانوا قلقين من أنني قد لا أعود إلى الإمارات العربية المتحدة بعد الانتهاء من دراستي."
على الرغم من استعادة الرسوم، فإن آمنة شعرت بخيبة أمل لأنها كانت تتطلع إلى "تحسين آفاق حياتها المهنية". وأضافت: "إذا انتقلت إلى كندا، سيتم توظيفي فقط إذا كانت مهاراتي تتناسب مع احتياجاتهم. وإذا لم أجد وظيفة، فسأعود بالتأكيد إلى عملي الذي بدأت به هنا. علاوة على ذلك، يعمل زوجي في شركة متعددة الجنسيات هنا ولديه عمل مستقر, ولكن كان هدفي هو الحصول على مؤهلات إضافية ستفيدني سواء بقيت هنا أو في الخارج".
بالنسبة لحكمت الدردري السوري الأصل، سارت الأمور في النهاية لصالحه، فعلى الرغم من أن الزمن كان مختلفاً آنذاك. "لم يؤثر علي ذلك منذ تخرجي في ديسمبر 2021، فبعد التخرج، بدأت العمل وتابعت مسيرتي المهنية في المجال المالي. ومع خبرة سنة ونصف، عدت إلى دبي من خلال النقل الداخلي. ولحسن الحظ، أثناء دراستي، حصلت على الإقامة الدائمة من خلال برنامج المستثمر، مما سمح لي بالتحول من التأشيرة إلى الإقامة الدائمة.
وعندما سئل "ناثان بريتو"، المتوجه إلى جامعة "نيو برونزويك"، عن أي مخاوف تتعلق بتصاريح الدراسة والعمل، قال إنه محظوظ لأنه حصل على تأشيرته في وقت قياسي.
"بصراحة، عندما ظهرت هذه الأخبار، كان الناس يفكرون في كيفية سير الأمور بالنسبة لهم، ولكن بالنسبة لي كان الأمر سلساً، أحد الأهداف الرئيسية لذهابي إلى كندا هو التعليم، فأنا أتطلع إلى درجة البكالوريوس الآن. قال الطالب الذي سيتابع دراسة علوم الكمبيوتر: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي خطط للبقاء والعمل".
وأضاف ناثان"بالنسبة للماجستير، قد أرغب في مواصلة الدراسة في بلد آخر أو في كندا. لكنني لم أفكر في ذلك بعد. الدول تحدد (تصاريح) لحماية مصالحها كذلك. لكن هذا لم يؤثر عليّ لأن أوراقي كانت مكتملة وحصلت على الدرجات المطلوبة. حصلت على تأشيرتي في غضون شهر، في حين أن أصدقائي ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيراتهم رغم حصولهم على خطابات القبول، وأنا مستعد للمغادرة إلى كندا في 13 أغسطس".