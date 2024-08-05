طلاب الإمارات أمام تحديات التأشيرة الكندية الدراسية

وقال مكاوي إن خطة السنتين بحد ذاتها تُدخل تغييرات على تصريح عمل ما بعد التخرج، مما يسمح لخريجي الماجستير أو برامج الدراسات العليا القصيرة بالتقدم للحصول على تصريح عمل لمدة 3 سنوات.

وأوضح :"في السابق، كانت مدة تصريح عمل ما بعد التخرج مرتبطة بطول برنامج الدراسة. ومع ذلك، ما زال الطلاب من دولة الإمارات يفضلون كندا لعدة أسباب، فهي أقل تكلفة و الرسوم الدراسية أقل بشكل عام مقارنة بالكليات والجامعات في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. تحرز كندا باستمرار مرتبة عالية من حيث جودة الحياة محتلة المرتبة الثالثة عالمياً، ووفقاً لتصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن Times Higher Education لعام 2024، تعد 31 مؤسسة كندية من بين الأفضل في العالم".