طلاب إماراتيون يبتكرون حلولاً ذكية لواقع أكثر شمولاً

ويحوّل السوار الإعلانات العامة إلى أنماط اهتزاز وضوء LED. على سبيل المثال، يومض باللون الأحمر مع نبضة قوية في حالات الطوارئ، بينما يشير وميض أزرق لطيف إلى مواعيد المترو. وقالت حور: "الهاتف قد يكون في الحقيبة أو على الوضع الصامت، لكن السوار دائماً على المعصم. صممناه أنيقاً وبعيداً عن الطابع الطبي أو الوصمة الاجتماعية".