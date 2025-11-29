طقس معتدل ومريح في الإمارات يوم الأحد مع درجات حرارة تصل إلى 29 درجة

فيما يستقر فصل الشتاء، يمكن لسكان دولة الإمارات توقع طقس معتدل ومريح يوم الأحد (30 نوفمبر)، مع درجات حرارة لا تتجاوز 29 درجة مئوية على مستوى الدولة.
في أبوظبي، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية كحد أدنى، فيما تصل إلى 28 درجة مئوية كحد أقصى، بينما ستشهد دبي انخفاضاً إلى 21 درجة مئوية وارتفاعاً إلى 29 درجة مئوية، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد
وأشار تقرير الطقس الصادر عن المركز الوطني للأرصاد إلى أن السماء ستكون عموماً صافية إلى غائمة جزئياً. وقد تشهد بعض المناطق الغربية والساحلية سحباً منخفضة قد تتسبب في هطول أمطار خفيفة أحياناً.
وسيكون الطقس رطباً خلال الليل وصباح الاثنين في بعض المناطق الداخلية، مع احتمالية لتكوّن الضباب.
وستتراوح حركة الرياح من خفيفة إلى معتدلة، وتتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.
من المتوقع أن يكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.