الإمارات

طقس معتدل غائم جزئياً بالإمارات اليوم

تشهد جبال رأس الخيمة انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية
طقس معتدل غائم جزئياً بالإمارات اليوم
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

سيكون الطقس في الإمارات معتدلًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا اليوم الخميس، 11 ديسمبر 2025، خاصة في الشرق، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية .

بينما سترتفع درجة الحرارة في أبوظبي ودبي إلى 30 درجة مئوية، ستصل إلى 29 درجة مئوية كحد أقصى في الشارقة. وستشهد الإمارات انخفاضات تصل إلى 18 درجة مئوية، 20 درجة مئوية و16 درجة مئوية على التوالي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ستشهد جبال رأس الخيمة انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية غدًا، مع انخفاض درجة الحرارة الدنيا بشكل عام نحو شرق البلاد.

ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة. سيكون البحر خفيفًا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأدوية 'فقط في حالة' قبل الرحلات؟ تشهد صيدليات الإمارات اندفاع الشتاء يحذر أطباء الإمارات من أمراض الشتاء، ويحثون السكان على الفحص قبل السفر تطلق سلطة أبوظبي حملة جديدة للسلامة في الشتاء

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com