طقس معتدل غائم جزئياً بالإمارات اليوم

سيكون الطقس في الإمارات معتدلًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا اليوم الخميس، 11 ديسمبر 2025، خاصة في الشرق، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية .
بينما سترتفع درجة الحرارة في أبوظبي ودبي إلى 30 درجة مئوية، ستصل إلى 29 درجة مئوية كحد أقصى في الشارقة. وستشهد الإمارات انخفاضات تصل إلى 18 درجة مئوية، 20 درجة مئوية و16 درجة مئوية على التوالي.
ستشهد جبال رأس الخيمة انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية غدًا، مع انخفاض درجة الحرارة الدنيا بشكل عام نحو شرق البلاد.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة. سيكون البحر خفيفًا في الخليج العربي وفي بحر عمان.