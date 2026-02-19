طقس معتدل خلال الأيام الـ 5 المقبلة في الإمارات

“لن يكون الجو باردًا. لا يوجد تغيير في نظام الضغط،” قال لـ Khaleej Times في مقابلة يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الخمسة إلى الستة المقبلة، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة عند حوالي 30-31 درجة مئوية. في المناطق الساحلية، ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24-29 درجة مئوية.