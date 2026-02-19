طقس معتدل خلال الأيام الـ 5 المقبلة في الإمارات

مع استقرار السكان في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في الشهر الفضيل، من المتوقع أن يظل الطقس مستقرًا إلى حد كبير، مع عدم وجود انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأفق.
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) إن التوقعات تشير إلى “ظروف معتدلة” بشكل عام في معظم أنحاء البلاد.
قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد، إنه لا يوجد تغيير كبير في أنظمة الضغط التي تؤثر على الإمارات حاليًا.
“لن يكون الجو باردًا. لا يوجد تغيير في نظام الضغط،” قال لـ Khaleej Times في مقابلة يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الخمسة إلى الستة المقبلة، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة عند حوالي 30-31 درجة مئوية. في المناطق الساحلية، ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24-29 درجة مئوية.
ستكون درجات الحرارة الليلية أكثر برودة في المناطق الداخلية، حيث تنخفض إلى ما بين 12-15 درجة مئوية، بينما ستشهد المناطق الساحلية درجات حرارة دنيا حوالي 21 درجة مئوية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة ارتفعت إلى 35 درجة مئوية في بعض المناطق في الأيام الأخيرة. وقال: “يوم الاثنين، انخفضت درجة الحرارة بسبب الرياح الشمالية الغربية ولكنها تغيرت مرة أخرى،” موضحًا أن البلاد الآن تحت تأثير الرياح الجنوبية الغربية، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى منذ أمس - وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لبضعة أيام أخرى.
على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بعد الظهر، لا يُتوقع أن تكون الظروف خانقة. وأضاف: “الشعور سيكون معتدلاً بشكل عام، وليس ‘حارًا’. إذا كنت في الظل، فإنه يشعر بالراحة بالفعل،” وهي ملاحظة مطمئنة لأولئك الذين يخرجون قبل الإفطار أو يتوجهون إلى صلاة المساء.
وفقًا للبيانات المناخية لهذه الفترة، تتراوح متوسط درجات الحرارة القصوى خلال شهر رمضان عادةً بين 26 درجة مئوية و 32 درجة مئوية. في بعض المناطق الداخلية، قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال منتصف النهار.
تتراوح متوسط درجات الحرارة الدنيا من 18 درجة مئوية إلى 21 درجة مئوية، على الرغم من أن بعض المواقع الجبلية والداخلية يمكن أن تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة إلى ما يقارب أو أقل من 0 درجة مئوية في ساعات الصباح الباكر.
أوضح المركز الوطني للأرصاد أن هذه الفترة من العام تتأثر عادة بامتداد نظام الضغط العالي السيبيري. وفي بعض الأحيان، يضعف هذا النظام، مما يسمح لأنظمة الضغط المنخفض بالتحرك من الغرب أو الشرق. وإذا كانت مصحوبة بمنخفض جوي علوي، فقد تعزز هذه الأنظمة تشكل السحب وتزيد من فرص هطول الأمطار.
ومع ذلك، تشير التوقعات طويلة المدى إلى أن إجمالي هطول الأمطار من المتوقع أن يكون حول أو أقل من المتوسط الموسمي البالغ حوالي 8 ملم لهذا الشهر. وكان أعلى معدل هطول أمطار خلال 24 ساعة تم تسجيله خلال هذه الفترة في السنوات السابقة هو 287.6 ملم في الشويب بتاريخ 9 مارس 2016.
من المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يهيئ ظروفًا مواتية لتشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق - وهو ما لوحظ بالفعل في أجزاء من غرب الإمارات هذا الأسبوع، حيث أدى الضباب الكثيف إلى انخفاض الرؤية.
وقال الدكتور حبيب إن الضباب من المرجح أن يستمر في الأجزاء الغربية حتى يوم الجمعة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع - خاصة في 22 و 23 فبراير - قد يمتد إلى المناطق الشمالية والساحلية أيضًا.
“يوم الخميس والجمعة سيكون الضباب في الأجزاء الغربية من البلاد ولكن بعد ذلك سيمتد إلى المناطق الشمالية والساحلية، خاصة في 22 و 23 فبراير،” أضاف.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن متوسط الرطوبة النسبية القصوى خلال الليل والصباح الباكر يتراوح بين 70-85 بالمائة، بينما تتراوح مستويات الرطوبة الدنيا خلال النهار بين 20-35 بالمائة.
تكون الرياح عادة جنوبية شرقية خلال الليل والصباح، وتتحول إلى شمالية غربية بحلول فترة ما بعد الظهر والمساء كجزء من دورة نسيم البر والبحر. وبينما تحوم متوسط سرعات الرياح حول 13 كم/ساعة، يمكن أن تحدث هبات أقوى إذا تعمقت أنظمة الضغط، مما قد يسبب الغبار والرمال في المناطق المكشوفة.
تبلغ ساعات الصيام في بداية رمضان حوالي 12 ساعة و 46 دقيقة، وتزداد تدريجياً لتصل إلى حوالي 13 ساعة و 25 دقيقة بحلول نهاية الشهر، بناءً على أبوظبي والمناطق المحيطة بها. قد تحدث اختلافات طفيفة لبضع دقائق حسب الموقع.