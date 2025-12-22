طقس مستقر يميل للبرودة في مختلف إمارات الدولة

الطقس في دولة الإمارات سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد
من المتوقع ظهور السحب المنخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الغربية من البلاد.
وفي حين أن فصل الشتاء قد بدأ رسميًا في الإمارات في 22 ديسمبر، فقد شعر السكان بانخفاض درجات الحرارة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد فترة من عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و24 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة، وبين 15 و25 درجة مئوية في دبي.
سيكون الطقس رطبًا خلال الليل وصباح الأربعاء، وقد يشهد السكان تشكل الضباب في المناطق الغربية من الدولة. وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية الاتجاه.
وسيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.