طقس مستقر يميل للبرودة في مختلف إمارات الدولة

وفي حين أن فصل الشتاء قد بدأ رسميًا في الإمارات في 22 ديسمبر، فقد شعر السكان بانخفاض درجات الحرارة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد فترة من عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و24 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة، وبين 15 و25 درجة مئوية في دبي.