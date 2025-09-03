طقس متقلب في دبي: أمطار غزيرة وبرد وتحذيرات من المركز الوطني للأرصاد

شهدت مناطق في دبي، اليوم الأربعاء، أمطارا غزيرة مع تساقط البرد، ووجود برق ورعد، حيث تراجعت الرؤية بشكل ملحوظ في بعض المناطق. وأظهرت الصور القادمة من مناطق قرب حتا هطول أمطار شديدة مبللة الطرق، مع تدفق المياه على الجوانب، ما تسبب في انخفاض الرؤية بسبب الأحوال الجوية.