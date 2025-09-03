طقس متقلب في دبي: أمطار غزيرة وبرد وتحذيرات من المركز الوطني للأرصاد

شهدت مناطق في دبي، اليوم الأربعاء، أمطارا غزيرة مع تساقط البرد، ووجود برق ورعد، حيث تراجعت الرؤية بشكل ملحوظ في بعض المناطق. وأظهرت الصور القادمة من مناطق قرب حتا هطول أمطار شديدة مبللة الطرق، مع تدفق المياه على الجوانب، ما تسبب في انخفاض الرؤية بسبب الأحوال الجوية.
تتعرض دولة الإمارات حاليا لتغير في أنماط الطقس، بسبب امتداد أنظمة ضغط جوي منخفضة السطح والعالية من الجنوب، بالإضافة إلى تقدم خط التقارب المداري (ITCZ) شمالا باتجاه الإمارات.
ونتيجة لذلك، يتدفق هواء رطب من بحر العرب وبحر عمان نحو الدولة، مما يجعل الأجواء أكثر رطوبة.
تُظهر لقطات نشرها مركز العواصف بردًا وبرقًا وأمطارًا غزيرة على منطقة مرغم بدبي. شاهد الفيديوهات هنا:
ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فقد أصدر المركز تحذيرات من الدرجة البرتقالية والصفراء، محذرا السكان من توقع ظروف جوية خطرة، وناصحا بتوخي الحذر أثناء القيام بأي نشاطات خارج المباني.
من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى الساعة الثامنة مساء اليوم، مع رياح قوية سرعتها تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة، مسببة هبوب رياح محملة بالغبار والرمال، مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية.
وسجلت أعلى درجة حرارة في الدولة اليوم 46.5 درجة مئوية في منطقة سويحان (العين) عند الساعة 2:45 ظهراً، في حين بلغت أدنى درجة حرارة 22.9 مئوية في رقنة (العين) عند الساعة 5:30 صباحاً.
ويتوقع أن يستمر هطول الأمطار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية وكذلك في بعض المناطق الداخلية حتى يوم الجمعة 5 سبتمبر.
من المتوقع أن تتشكل السحب الركامية، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع ظهور البرق والرعد أحياناً، بالإضافة إلى تساقط حبات البرد الصغيرة، خاصة يوم الخميس.