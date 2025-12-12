طقس غائم وفرصة لهطول الأمطار في الإمارات السبت

من السبت إلى الاثنين، من المتوقع أن تكون الأحوال الجوية غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة. قد تصبح الأمطار غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وكذلك بعض المناطق الساحلية والشمالية.