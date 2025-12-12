طقس غائم وفرصة لهطول الأمطار في الإمارات السبت

تكون سماء دولة الإمارات غائمة جزئياً إلى غائمة يوم السبت الموافق 13 ديسمبر، مع احتمال هطول الأمطار، خصوصاً على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد في أحدث نشراته أن الطقس سيكون رطباً خلال الليل وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وتهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في دبي بين 21 و30 درجة مئوية، وفي أبوظبي بين 20 و29 درجة مئوية، وفي الشارقة بين 18 و28 درجة مئوية.
وأشار تقرير الطقس إلى أن حالة البحر ستكون خفيفة إلى معتدلة، وقد تصبح مضطربة أحياناً مع تكاثف السحب في الخليج العربي، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة في بحر عمان.
وسُجلت أعلى درجة حرارة في الدولة يوم الجمعة عند 31.8 درجة مئوية في محطة براكة 2 بمنطقة الظفرة الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد يوم الجمعة أن الإمارات ستتأثر بمنخفض جوي سطحي خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر، ما يؤدي إلى فترات من عدم الاستقرار الجوي.
من السبت إلى الاثنين، من المتوقع أن تكون الأحوال الجوية غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة. قد تصبح الأمطار غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وكذلك بعض المناطق الساحلية والشمالية.
