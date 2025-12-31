طقس غائم وانخفاض درجات الحرارة اليوم في الإمارات

سيكون الطقس في الإمارات معتدلًا إلى غائم جزئيًا يوم الأربعاء، 31 ديسمبر. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) إن السحب المنخفضة قد تظهر فوق الجزيرة وبعض المناطق الساحلية والشمالية.
شهدت بعض أجزاء الإمارات أمطارًا غزيرة خلال الليل، كما يظهر في مقاطع الفيديو التي شاركها المركز الوطني للأرصاد الجوية . ومع ذلك، حتى الآن، لم يتوقع المركز هطول أمطار في 31 ديسمبر.
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن الرياح القوية التي تسبب غبارًا ورمالًا متطايرة. قد يؤدي ذلك إلى تقليل الرؤية الأفقية. في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا للبحار الهائجة، ناصحًا السكان بتوخي الحذر بالقرب من المياه.
من المتوقع أن تشهد الإمارات انخفاضًا في درجات الحرارة أيضًا، حيث ستشهد بعض المناطق الداخلية انخفاضًا في درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية. ستشهد أبوظبي درجة حرارة عالية تصل إلى 23 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة تصل إلى 19 درجة مئوية. ستكون درجة الحرارة القصوى في دبي والشارقة 24 درجة مئوية، بينما ستكون الأدنى 20 درجة مئوية و19 درجة مئوية على التوالي.
سيكون الجو رطبًا ليلًا وصباح الخميس في بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أيضًا. سيكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان في الخليج العربي وهائجًا إلى معتدل في بحر عمان.