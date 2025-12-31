طقس غائم وانخفاض درجات الحرارة اليوم في الإمارات

من المتوقع أن تشهد الإمارات انخفاضًا في درجات الحرارة أيضًا، حيث ستشهد بعض المناطق الداخلية انخفاضًا في درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية. ستشهد أبوظبي درجة حرارة عالية تصل إلى 23 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة تصل إلى 19 درجة مئوية. ستكون درجة الحرارة القصوى في دبي والشارقة 24 درجة مئوية، بينما ستكون الأدنى 20 درجة مئوية و19 درجة مئوية على التوالي.