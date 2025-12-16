طقس غائم وأمطار تستمر في الإمارات يوم الأربعاء 17 ديسمبر

سيستمر سكان دولة الإمارات في التعرض لـ طقس غائم وهطول أمطار يوم الأربعاء، 17 ديسمبر 2025، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
توقعت هيئة الأرصاد الجوية تشكل بعض السحب الركامية - التي تنبئ بهطول الأمطار - فوق الجزر، وتمتد لتشمل أجزاء من المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.
من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 20ºC و25ºC في أبوظبي؛ و21ºC و26ºC في دبي؛ و19ºC و25ºC في الشارقة.
ذكر المركز الوطني للأرصاد في بيان أن الرياح ستكون معتدلة إلى قوية، وتثير الغبار والرمال. وسيؤدي هذا إلى انخفاض الرؤية الأفقية. وستهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة في بعض الأحيان.
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة في الخليج العربي، وخفيفة إلى معتدلة في بحر عُمان.
(مع مدخلات من وام)