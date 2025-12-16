طقس غائم وأمطار تستمر في الإمارات يوم الأربعاء 17 ديسمبر

ذكر المركز الوطني للأرصاد في بيان أن الرياح ستكون معتدلة إلى قوية، وتثير الغبار والرمال. وسيؤدي هذا إلى انخفاض الرؤية الأفقية. وستهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة في بعض الأحيان.