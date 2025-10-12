طقس غائم في الإمارات مع استمرار هطول الأمطار

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في أبوظبي ودبي. ستشهد الإمارات أدنى درجات حرارة تصل إلى 28 و29 درجة مئوية على التوالي. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 27 و37 درجة مئوية. بعض المناطق الداخلية والشرقية من البلاد، حيث من المتوقع هطول الأمطار، ستشهد أدنى درجة حرارة تصل إلى 21 درجة مئوية.