طقس غائم في الإمارات مع استمرار هطول الأمطار

من المتوقع استمرار الطقس الممطر يوم الاثنين، 13 أكتوبر، حيث تجلب أنظمة الضغط المنخفض الحالية أمطارًا غزيرة إلى أجزاء من البلاد.
يمكن لسكان الإمارات توقع طقس صافٍ إلى غائم جزئيًا مع احتمال ظهور سحب ركامية مرتبطة بالأمطار تجاه المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في أبوظبي ودبي. ستشهد الإمارات أدنى درجات حرارة تصل إلى 28 و29 درجة مئوية على التوالي. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 27 و37 درجة مئوية. بعض المناطق الداخلية والشرقية من البلاد، حيث من المتوقع هطول الأمطار، ستشهد أدنى درجة حرارة تصل إلى 21 درجة مئوية.
سيكون الجو رطبًا ليلاً وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الخيلات. من المتوقع أن تهب رياح شرقية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، مما سيسبب إثارة الغبار والرمال وتقليل الرؤية الأفقية.
حالة البحر ستكون خفيفة إلى معتدلة، لكنها قد تصبح هائجة أحيانًا في الخليج العربي وبحر عمان.
كان سكان الإمارات يشهدون الأمطار بسبب الطقس غير المستقر الذي ضرب أجزاءً من الدولة. وأوضح المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق أن الإمارات ستتأثر من 10 إلى 14 أكتوبر بامتداد نظام ضغط سطحي منخفض من الجنوب ومنخفض علوي مصحوب بهواء بارد ورطب نسبيًا.
المنخفضات العلوية هي أنظمة ضغط منخفض تتقوى مع الارتفاع، وترتبط بتكوين الغيوم وهطول الأمطار.]