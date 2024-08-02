طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي، خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 06:50 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 00:00 .

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والثاني عند الساعة 19:54 والجزر الأول عند الساعة 15:00 والثاني عند الساعة 02:59 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 35 75 20

دبي 42 34 80 30

الشارقة 43 33 80 30

عجمان 40 33 80 30

أم القيوين 40 33 80 30

رأس الخيمة 45 34 75 25

الفجيرة 38 33 80 60

العـين 46 33 60 25

ليوا 42 32 65 30

الرويس 40 35 65 45

السلع 42 35 50 40

دلـمـا 41 34 60 50

طنب الكبرى 39 34 80 55

طنب الصغرى 39 34 80 55

أبو موسى 39 34 80