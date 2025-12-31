طقس غائم جزئياً وفرصة لتشكل الضباب في أول أيام العام الجديد بالإمارات

وفقاً لتوقعات الطقس اليومية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الأول من العام الجديد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع أجواء رطبة ليلاً.
ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع نسبة الرطوبة صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال النهار، وسيكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين 11 درجة مئوية و25 درجة مئوية على مستوى الدولة، مع تسجيل درجة حرارة صغرى تبلغ 17 درجة مئوية في أبوظبي و18 درجة مئوية في دبي. وكانت أقل درجة حرارة سُجلت في دولة الإمارات في اليوم الأخير من عام 2025 هي 3.5 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.