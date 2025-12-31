طقس غائم جزئياً وفرصة لتشكل الضباب في أول أيام العام الجديد بالإمارات

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين 11 درجة مئوية و25 درجة مئوية على مستوى الدولة، مع تسجيل درجة حرارة صغرى تبلغ 17 درجة مئوية في أبوظبي و18 درجة مئوية في دبي. وكانت أقل درجة حرارة سُجلت في دولة الإمارات في اليوم الأخير من عام 2025 هي 3.5 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.