طقس غائم جزئياً ودرجات حرارة عشرينية بأبوظبي

بعد أسبوع من الأمطار، يمكن لسكان الإمارات توقع طقس غائم جزئياً يوم السبت (28 مارس)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً. ستسجل أبوظبي درجة حرارة دنيا 20 درجة مئوية وعليا 25 درجة مئوية. وستسجل دبي درجة حرارة دنيا 21 درجة مئوية وعليا 24 درجة مئوية.
لن تتجاوز درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات 32 درجة مئوية.
أشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن رياحاً شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، قد تسبب إثارة الغبار، وتتراوح سرعتها بين 15-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
ستكون حالة البحر مضطربة في كل من الخليج العربي وبحر عمان.