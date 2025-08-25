طقس غائم جزئياً وحرارة في دبي تصل إلى 38 مئوية

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الاثنين 25 أغسطس/آب 2020، صحواً إلى غائم جزئياً، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع عودة الطلاب في كافة أنحاء الدولة إلى المدارس بعد شهرين من العطلة الصيفية.