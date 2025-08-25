طقس غائم جزئياً وحرارة في دبي تصل إلى 38 مئوية

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الاثنين 25 أغسطس/آب 2020، صحواً إلى غائم جزئياً، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع عودة الطلاب في كافة أنحاء الدولة إلى المدارس بعد شهرين من العطلة الصيفية.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و43 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 43 و38 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي.
سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم الأحد 47.5 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة) عند الساعة 3.15 عصراً.
وتتراوح معدلات الرطوبة في البلاد اليوم بين 20 و80 في المائة.
ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.