الإمارات
طقس غائم جزئياً وانخفاض تدريجي في الحرارة
تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في المناطق الداخلية وهي أقل بقليل من 47 درجة مئوية أمس.
يتوقع أن يكون الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب، لطيفاً مع سماء غائمة جزئياً أحياناً، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وفي يوم الأحد، شهدت المناطق الشرقية والجنوبية هطول أمطار في فترة ما بعد الظهر، ما أدى إلى حصول السكان على راحة كبيرة من الحر.
وتسجل درجات الحرارة اليوم في المناطق الداخلية 46 درجة مئوية، وهي أقل بقليل من 47 درجة أمس، ومع ظهور نجم سهيل من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة ليلاً في مختلف أنحاء الدولة بالانخفاض تدريجياً، معلنة أولى علامات تغير الطقس.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.
ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مما يثير الغبار.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.