طقس غائم جزئياً وانخفاض تدريجي في الحرارة

يتوقع أن يكون الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب، لطيفاً مع سماء غائمة جزئياً أحياناً، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وفي يوم الأحد، شهدت المناطق الشرقية والجنوبية هطول أمطار في فترة ما بعد الظهر، ما أدى إلى حصول السكان على راحة كبيرة من الحر.