طقس غائم جزئياً وارتفاع درجات الحرارة بدبي وأبوظبي

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة 13 فبراير صحواً إلى غائم جزئياً، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.
من المرجح أن يصبح الجو رطباً ليلاً وصباح السبت فوق بعض المناطق الساحلية.
من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 30 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً في الخليج العربي وبحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد إلى 9 درجات مئوية في مناطق مثل جبل جيس وركنة، بينما ترتفع إلى 33 درجة مئوية كحد أقصى في ليوا.
في غضون ذلك، سترتفع درجات الحرارة في المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي والشارقة لتصل إلى 31 درجة مئوية و32 درجة مئوية و30 درجة مئوية على التوالي، بينما تصل إلى أدنى مستوياتها عند 19 درجة مئوية و17 درجة مئوية و17 درجة مئوية على التوالي.