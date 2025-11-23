طقس غائم جزئياً وأمطار متوقعة في الإمارات اليوم

يمكن لسكان الإمارات توقع ظروف غائمة جزئيًا إلى غائمة اليوم، خاصة في الأجزاء الغربية من البلاد، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. من الممكن هطول أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية.
بشكل عام، إنه صباح أحد جميل، ويمكن للمشاركين في مسار دبي رن ٥ كيلومتر، الذي يبدأ على شارع الشيخ زايد ويدور حول وسط مدينة دبي وينتهي بالقرب من دبي مول، إكمال المسار براحة دون عناء.
من المتوقع أن ترتفع الرطوبة بحلول الليلة وحتى صباح الاثنين، خاصة في المناطق الداخلية، مما يزيد من احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في تلك المناطق.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام، وتشتد أحيانًا. سيشهد الخليج العربي ظروف بحرية معتدلة إلى خفيفة، بينما سيظل بحر عمان خفيفًا.
درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات:
السواحل والجزر
الارتفاعات: ٣١ درجة مئوية إلى ٢٧ درجة مئوية
الانخفاضات: ٢٠ درجة مئوية إلى ١٦ درجة مئوية
الرطوبة: ٦٥٪–٨٥٪ (الحد الأقصى)، ٣٠٪–٤٥٪ (الحد الأدنى)
المناطق الداخلية
الارتفاعات: ٣٤ درجة مئوية إلى ٢٩ درجة مئوية
الانخفاضات: ١٦ درجة مئوية إلى ١٠ درجات مئوية
الرطوبة: ٧٠٪–٩٠٪ (الحد الأقصى)، ٢٠٪–٣٥٪ (الحد الأدنى)
المناطق الجبلية
الارتفاعات: ٢٦ درجة مئوية إلى ٢٠ درجة مئوية
الانخفاضات: ١٥ درجة مئوية إلى ١١ درجة مئوية
الرطوبة: ٥٥٪–٧٥٪ (الحد الأقصى)، ٢٥٪–٤٠٪ (الحد الأدنى)