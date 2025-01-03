الإمارات
طقس غائم جزئياً وأمطار متوقعة في الإمارات اليوم
البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف في بحر عمان.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس (الجمعة 3 يناير) غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية في الإمارات.
كما هو الحال في الأيام القليلة الماضية، هناك أيضًا فرصة لهطول الأمطار في العديد من المناطق غدًا.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتهب رياح من خفيفة إلى معتدلة السرعة من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعة الرياح بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن البحر سيكون مضطرباً إلى متوسط في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف في بحر عمان.