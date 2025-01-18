طقس غائم جزئياً وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم السبت سيكون صحوا إلى غائم جزئيا إلى غائم أحيانا على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.
وأضافت الهيئة أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 10 و30 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، مع احتمال سقوط أمطار.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 26 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 23 درجة مئوية في أبوظبي و24 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية في أبو ظبي، و17 درجة مئوية في دبي، و9 درجات مئوية في المناطق الداخلية مثل القوع.
وسيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية، وستتراوح نسب الرطوبة بين 45 و70 في المائة في أبوظبي وبين 40 و60 في المائة في دبي.
ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يتحول أحياناً إلى مضطرب في بحر عمان.