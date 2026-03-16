طقس غائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة في الإمارات غدا

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة صحواً إلى غائم جزئياً يوم الثلاثاء، 17 مارس، وذلك وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
ومن المتوقع أن تزداد السحب تدريجياً خاصة ليلاً فوق السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة.
من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ باتجاه غرب البلاد، حيث ستسجل بعض مناطق أبوظبي درجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية. كما ستنخفض درجات الحرارة الصغرى في العاصمة والشارقة إلى 23 درجة مئوية، بينما تشهد دبي درجة حرارة صغرى تبلغ 22 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة العظمى، فستصل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة إلى 35 و33 و34 درجة مئوية على التوالي.
ستكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة خلال النهار، مع سرعة تصل إلى 45 كم/ساعة.
بالنسبة لحالة البحر، سيكون مضطرب الموج في الخليج العربي، بينما يكون متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.