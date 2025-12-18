طقس عاصف في الإمارات: السكان يستيقظون على سيارات متضررة وأشجار مقتلعة

ضربت الأمطار الغزيرة عدة مناطق في الإمارات في وقت مبكر من صباح الخميس، حيث شهد السكان في بعض المناطق فيضانات وحتى برد. في رأس الخيمة، هطلت الأمطار بشكل مستمر في الساعات الأولى من صباح الخميس.
قالت المقيمة سوني سليم إنها استيقظت فجأة بسبب صوت العاصفة الرعدية. “كانت عاصفة رعدية وأمطار غزيرة حقًا”، قالت. “استيقظت على صوت الأشياء التي تطير بسبب الأمطار الغزيرة. بحلول الوقت الذي استيقظت فيه، كان الماء قد تسرب إلى منزلي عبر النوافذ والباب الرئيسي. كانت غرفة نومي، والصالة وغرفة الأطفال كلها مغمورة بالماء على الأرض.”
أرسلت شرطة رأس الخيمة تنبيهًا للسكان على هواتفهم المحمولة، محذرة إياهم من تغيرات الطقس والأمطار الغزيرة والرياح القوية. حذرت السلطات الناس من توخي الحذر حول البرك والجداول.
أظهر حساب وسائل التواصل الاجتماعي Storm.ae حبات البرد في بعض أجزاء الإمارة أيضًا.
كما شهد سكان أم القيوين أمطارًا مستمرة في الصباح. “استمرت الأمطار في الهطول بشكل مستمر منذ صلاة الفجر حيث أعيش في منطقة الحديثة”، قالت أم أحمد. “توقفت بعد بضع ساعات. لحسن الحظ، لم تكن الطرق سيئة للغاية، وغادر ابني إلى العمل.”
شارك خبير الأرصاد الجوية الإماراتي محمد سجاد على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة في أم القيوين وأجزاء من الشارقة. أظهر الفيديو تجمع السحب الداكنة وهطول الأمطار بغزارة، مما تسبب في برك مياه على الطرق.
قال مقيم آخر في رأس الخيمة، سويش أراهام، إن تأثير العاصفة أصبح واضحًا فقط بعد طلوع النهار، عندما خرج الناس وتفقدوا محيطهم.
قال: “في الصباح، لاحظنا أن بعض السيارات قد تضررت. بعض المركبات تعرضت لضربات من فروع الأشجار المتساقطة والحطام خلال الليل. حدث كل شيء فجأة، لذلك لم يكن لدى معظم الناس أي فكرة حتى خرجوا في الصباح.”
وأضاف أن الأضرار لم تقتصر على المركبات فقط. في بعض المناطق، كانت الأرصفة مغطاة بفروع مكسورة، بينما كانت أماكن وقوف السيارات محجوبة جزئيًا بالحطام الذي تم دفعه أو جرفه بالماء والرياح. وقال إن بعض السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من الأشجار وعلى طول الممرات السكنية بدت وكأنها تحملت وطأة التأثير.
في أجزاء من دبي وأبوظبي، أفاد السكان بوجود طقس غائم ورذاذ خفيف. من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية غير المستقرة في البلاد حيث تطور نظام ضغط منخفض فوق الشرق الأوسط. من المتوقع أن تشتد العاصفة الرعدية يوم الخميس وتستمر حتى يوم الجمعة.