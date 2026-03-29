طقس صحو ينهي أسبوعاً من الأمطار والتقلبات في الإمارات

سيكون الطقس في الإمارات العربية المتحدة صافياً إلى غائم جزئياً بشكل عام يوم الأحد الموافق 29 مارس، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية. يأتي هذا بعد فترة أسبوع من الظروف الجوية غير المستقرة، التي تميزت بالرعد والأمطار والبرد وتجمع المياه.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة، على الرغم من أنها قد تصبح قوية باتجاه الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد، مما يسبب إثارة الغبار والرمال.
تستمر آثار الأمطار، حيث تشهد أبوظبي ودبي والشارقة درجة حرارة قصوى تبلغ 25 درجة مئوية فقط اليوم، ودرجات حرارة دنيا تبلغ 19 درجة مئوية و21 درجة مئوية و19 درجة مئوية على التوالي.
سيكون البحر مضطرباً جداً إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.