طقس صحو وأمطار متوقعة في الإمارات اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 44 درجة مئوية و43 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي، لكنها قد تنخفض إلى 23 درجة مئوية في الجبال.