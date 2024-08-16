الإمارات
طقس صحو وأمطار متوقعة في الإمارات اليوم
من المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة.
تتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشهد اليوم الجمعة 16 أغسطس ظروفاً رطبة، ومن المرجح أن تستمر حتى صباح السبت مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، يتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً مع احتمالية تساقط أمطار متفرقة أحيانا، كما سيكون الطقس غائما جزئيا على الساحل الشرقي مع ظهور سحب منخفضة فوق المنطقة.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 44 درجة مئوية و43 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي، لكنها قد تنخفض إلى 23 درجة مئوية في الجبال.
ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج قد يصبح مضطرباً صباح السبت.