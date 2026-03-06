طقس صحو غائم جزئياً والحرارة تصل الى 20 مئوية بدبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء اليوم صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً غرباً.
تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً غرباً، بسرعة تتراوح بين 15-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار.
قد تصل درجة الحرارة في الإمارات إلى 30 درجة مئوية في البلاد. وستصل إلى 26 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ستنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
تتراوح مستويات الرطوبة من 40 إلى 85 بالمائة في أبوظبي ومن 35 إلى 80 بالمائة في دبي.
ستكون حالة البحر مضطربة في الخليج العربي ومعتدلة، وتصبح مضطربة أحياناً في بحر عمان.